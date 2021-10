Gewinnspiel zum 20. Geburtstag des Häfler Geschenkgutscheins

Im Jahr 2001 hat das Stadtforum Friedrichshafen mit rund zehn Partnern eine Idee gestartet, die laut Pressemitteilung bis heute erfolgreich ist: Der Friedrichshafener Geschenkgutschein als stadtweiter und firmenübergreifender Gutschein wurde geboren. In den vergangenen 20 Jahren seien gut 265 000 Gutscheine im Gesamtwert von knapp sechs Millionen Euro ausgegeben. Der mit den Gutscheinen erzielte Umsatz fließt an Häfler Einzelhändler, Gastronomen, Dienstleister oder Kulturanbieter zurück.

Inzwischen könnten die Gutscheine in mehr als 110 Akzeptanzstellen in Friedrichshafen eingelöst werden. Im Rekordjahr 2021 seien Häfler Geschenkgutscheine im Gesamtwert von knapp 725 000 Euro gekauft und verschenkt worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer Gutscheine zuhause liegen hat, könne nun von einer Geburtstagsaktion profitieren: Anlässlich des kleinen Jubiläums erhalten bis 17. Oktober alle, die einen Friedrichshafener Geschenkgutschein bei einer Akzeptanzstelle einlösen, die Chance einen von 157 Häfler Gutscheinen im Gesamtwert von 2000 Euro zu gewinnen. „Mit der Aktion wollen wir dazu anregen, seine Gutscheine nicht unters Kopfkissen zu legen, sondern möglichst schnell einzulösen. Nach den diversen Lockdowns bringt jeder eingelöste Gutschein Umsatz, den die vielen Partner aus Handel oder Gastronomie dringend benötigen“ wird Thomas Goldschmidt vom Häfler Stadtmarketing zitiert.

Die Teilnahmekarten für das Gewinnspiel gebe es immer dann, wenn man im Aktionszeitraum einen Häfler Geschenkgutschein einlöst. Die Karte muss ausgefüllt und an einer der darauf genannten Abgabestellen eingeworfen oder per Post zugeschickt werden: Mit etwas Glück wird man dann unter allen Einsendungen als Gewinnerin oder Gewinner ausgelost. im Internet sind unter www.friedrichshafener-geschenkgutschein.de alle Akzeptanzstellen zu finden.