Sie ist mit Abstand die größte Baustelle Friedrichshafens und sie wird Anwohner wie Autofahrer noch eine ganze Weile begleiten: die B 31-neu, die sich im Moment ihren Weg im Westen der Stadt bahnt. Was dort genau passiert, wie der weitere Zeitplan aussieht und was bei der Planung einer solchen Riesenbaustelle alles zu beachten ist, erfahren die Teilnehmer der Aktion „SZ öffnet Türen“ am Mittwoch, 10. Oktober. Mitarbeiter der für das Projekt verantwortlichen Gesellschaft DEGES werden ab 17 Uhr beim Waggershauser Tunnel Rede und Antwort stehen und auch das Tunnelbauwerk selbst vorstellen. Oberbürgermeister Andreas Brand wird zu Beginn der 90-minütigen Führung ebenfalls dabeisein und die Besucher namens der Stadt begrüßen. Treffpunkt ist der neue Parkplatz Waggershauser Straße Ecke Susostraße. Festes Schuhwerk ist nötig.

Achtung: Die Zahl der Teilnehmer ist auf 90 begrenzt, weshalb eine Anmeldung erforderlich ist. Entweder telefonisch, heute, Freitag, von 10 bis 15 Uhr unter der Nummer

0 75 41 / 7005-192 oder im Internet unter www.schwaebische.de/gewinnspiel.

Sollten sich mehr als 90 Interessierte melden, kommen die zum Zug, die sich am schnellsten angemeldet haben. Die Führung findet bei jedem Wetter statt.

Unterdessen geht es auf der Baustelle zwischen Unterraderach und Schnetzenhausen weiter.

„Absolut im Zeitplan“, sagt Reinhold Hertnagel, Bauleiter der Deges-Baustelle zwischen Schnetzenhausen und Unterraderach, zum Fortgang der Arbeiten. Dort wird eine Brücke über die künftige Bundesstraße 31-neu gebaut. Die Sperrung der Verbindungsstraße der beiden Häfler Ortsteile ist „technologisch zwingend“ für das Auffüllen des Brückenfundamentes mit Erdmaterial, sagt Hertnagel. Und am 15. Oktober fließe der Verkehr wieder.

Veranlasst wurde die Sperrung von der Deges, Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und bau GmbH, die die Baustellen der B 31-neu koordiniert. Reinhold Hertnagel spricht auch die zeitgleich eingerichtete Baustelle am Ortsausgang Unterraderach an. Der Landkreis sei auf die Deges zugekommen, um den Neubau der Querungshilfe mit den Bauabläufen der B 31-neu abzustimmen. Ziel des Landratsamtes sei gewesen, die ohnehin nötige Sperrung der B 31-Baustelle mitzunutzen. Und dies ist nun mit der aktuellen Vollsperrung umgesetzt worden.

Sanierungsarbeiten laufen glatt

Zusätzlich zu der Querungshilfe wird auch die Fahrbahndecke der K 7742 von Unterraderach in Richtung Schnetzenhausen bis an das Baufeld der Brücke saniert und dann soweit wie möglich an die noch zu bauende Brückenfahrbahn herangeführt. „Das geschieht, damit es nicht später noch einmal eine Sperrung der Straße geben muss“, sagt Reinhold Hertnagel. Die Arbeiten auf dieser Baustelle laufen planmäßig und glatt. Auch der Fund eines Blindgängers Anfang der Woche habe daran nichts geändert.

Um die Brücke zu verfüllen, musste das Bauwerk so weit wie möglich fertiggestellt sein, daher der jetzige Zeitpunkt. Der Bau der Bundesstraße erfordert noch eine ganze Reihe weiterer Verkehrseingriffe an den Nahtstellen zu den bestehenden Straßen. „Unser Ziel ist dabei, diese zu staffeln und nicht zeitgleich mehrere Straßenzüge zu sperren“, sagt Hertnagel. Den Termin der Sperrung musste die Deges zudem mit der Stadt abstimmen, während des Seehasenfestes sei ein solcher Eingriff zum Beispiel tabu gewesen. Und wegen der Schulbusse sollte vorzugsweise die Ferienzeit genutzt werden.

Für die Verfüllung der Baugruben, einschließlich der Fertigstellung der Fahrbahn, bis zur Verkehrsfreigabe sind normalerweise drei Monate nötig. „Nach den Vorgesprächen mit den Verkehrsbehörden war klar, dass das allen Betroffenen nicht zuzumuten ist“, so Reinhold Hertnagel. Um nun die Sperrung einerseits nicht in die Ferien, andererseits nicht zu publikumsstarken Messeterminen umsetzen zu müssen, haben sich alle Beteiligten auf diesen jetzt festgeschriebenen Zeitraum geeinigt.

Mitte Oktober wieder offen

Zur Fakuma, der internationalen Fachmesse für Kunststoffverarbeitung, soll die Straße also wieder freigegeben sein. Der Verkehr wird dann allerdings noch nicht über die Brücke laufen, da deren Fahrbahn dann aller Wahrscheinlichkeit nach noch gebaut werden muss. Ziel der Deges und der Baukoordination ist es jetzt, mindestens so weit zu kommen, dass Verkehrsbeeinträchtigungen danach minimiert werden können. Eigentlich sollte die Umfahrung der Brücke während der Sperrung zurückgebaut werden. Die dabei gewonnen Baustoffe wären für die Baugrubenverfüllung sehr gut geeignet, sagt Hertnagel. Um allerdings sichergehen zu können, dass nach Ende der geplanten Sperrung der Verkehr wieder fließen könne, wird die Umfahrung noch nicht zurückgebaut. Deren Material wird jetzt an anderer Stelle verbaut werden. Auch die Firma Storz, die in Unterraderach baut, sieht ihre Baustelle im Zeitplan. Geschäftsführer Markus Elsen bestätigt den 15. Oktober als Ende der Sperrung.