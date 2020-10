Gewerkschaften sprechen sich für Erhalt des Bodensee-Airports aus

Die Gewerkschaftsverbände ver.di Ulm-Oberschwaben, IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben und DGB Südwürttemberg sprechen sich in einem offenen Brief für den Erhalt des Bodensee-Airports aus. In dem Brief heißt es unter anderem: „Die Beschäftigen des Bodensee-Airports leisten gute Arbeit. Mit hoher Flexibilität und finanziellen Einbußen durch Kurzarbeit tragen sie derzeit die Hauptlast der Corona-Krise. Gleichzeitig bangen sie um ihre wirtschaftliche Zukunft.“

Der Flughafen Friedrichshafen habe eine große Bedeutung für die Bodenseeregion. Die Verbindungen, die durch den Bodensee-Airport sichergestellt würden, seien wichtig für die Bevölkerung, aber auch für die Beschäftigten in der Industrie und im Hotel- und Gaststättengewerbe, heißt es in dem Schreiben weiter. Durch die Randlage der Bodenseeregion, die schlechte verkehrstechnische Anbindung, die großen Firmen und deren Beschäftigte und die Messe sei der Bodensee-Airport systemrelevant für die Region.

„Wir freuen uns, wenn auch die Landesregierung die Bedeutung der externen positiven Effekte auf die örtliche Ökonomie anerkennt und den Flughafen, insbesondere in diesen schwierigen Zeiten, finanziell unterstützt. Wichtig ist auch der weitere Einsatz der Landespolitik bei der Beseitigung der Ungleichbehandlung der Regionalflughäfen bei der Flugsicherung“, heißt es in dem Brief weiter.