Gewalt: Frauen machen auf ein viel zu wenig beachtetes Thema aufmerksam

Auf der Treppe vom Adenauerplatz zum Rathauseingang stehen orangefarbene Schuhe. Viel zu wenige eigentlich, sie stehen da symbolisch. Jedes Paar für eine ermordete und zu Tode gekommene Frau durch Gewalt gegen Frauen und Mädchen oftmals in der Familie.

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen haben der Arbeitskreis „Frauen Bodenseekreis“ zusammen mit dem Zonta Club Bodensee-Allgäu mehrere Aktionen angestoßen, auf das Thema aufmerksam zu machen.

Es gibt Hilfe und Ansprechpartnerinnen

Auch, um zu zeigen, dass es für Betroffenen viele Ansprechpartnerinnen gibt. Es muss, so sind die sich Frauen einig, viel mehr zu einem Thema werden, weil Gewalt gegen Frauen in der Nachbarschaft, gleich nebenan und nicht nur in anderen Kulturen vorkommt. In der Akademikerfamilie oder der Arbeiterfamilie, das spielt keine Rolle.

Gewalt gegen Frauen gibt es in allen sozialen Schichten. Auf der orangefarbenen Bank konnte man sich fotografieren und damit ein Statement gegen Gewalt gegen Frauen und Mädchen geben. Die Bilder aber auch weitere Hilfen sind unter www.zonta-bodensee-allgaeu.de zu sehen.