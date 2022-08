Getränkekisten ohne Auto transportieren: Bernd Köhler eröffnet ersten Häfler Lastenradverleih

Seit Kurzem gibt es in Friedrichshafen eine Möglichkeit, Getränkekisten oder sperrige Gegenstände auch ohne Auto zu transportieren. Bernd Köhler, Betreiber des Unverpacktladens „Tante Emmas Bruder“ in der Katharinenstraße 16, stellt sein Lastenrad zum Ausleihen zur Verfügung.

Bisher nutzte Bernd Köhler sein auffällig beklebtes Gefährt, um damit seine Kunden zu beliefern. Damit war das E-Cargo-Lastenrad längst nicht ausgelastet und stand die meiste Zeit als Hingucker vor dem Ladenschäft im Haus der Kirchlichen Dienste.

Es mehrten sich die Anfragen, ob man den „Urban Arrow“, so die Marke des E-Lastenrads, ausleihen könne. „Eine Interessentin wollte sogar einen Umzug damit machen“, erzählt Bernd Köhler. Das brachte ihn auf die Idee, den ersten Lastenradverleih in Friedrichshafen zu eröffnen.

Alles, was in die Kiste passt

Transportiert werden kann alles, was in die Kiste passt, solange das Gesamtgewicht von 200 Kilogramm nicht überschritten wird. Das Lastenrad mit Elektrounterstützung fahre sich wie ein normales Fahrrad, sagt Köhler. „Wer sich unsicher ist, bekommt eine Einweisung und darf es gerne vorher ausprobieren“, bietet er an.

Um es den Kunden möglichst bequem zu machen, arbeitet Bernd Köhler mit der Buchungsplattform „ListNRide" zusammen, über die Buchung und Bezahlung laufen. Buchbar sind ganze oder halbe Tage.