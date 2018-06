„Blau ist meine Lieblingsfarbe“, sagt Margit Vischer-King, die ab kommenden Freitag in der Galerie Plattform 3/3 im Kulturhaus Caserne Druckgrafik und Malerei ausstellt. Für die Malerin symbolisiert das Blau den Himmel, das Wasser, geistige Energie und weiter Freiheit, Sehnsucht.

Blau bildet die Grundfarbe einer Reihe von Linolschnitten. Blau ist die einzige Farbe, so scheint es zumindest, in dem großformatigen Acrylgemälde mit dem Titel „Moby Dick“ - ein mächtiges Gemälde voller Kraft und Dynamik. Es hängt an bevorzugtem Platz im Hauptraum der Galerie und kommt so voll zur Geltung. Margit Vischer-King weiß, wie man Bilder hängt, dass sie sich nicht gegenseitig stören, sondern einander Raum lassen. Den Raum, den auch der Betrachter braucht, wenn er die Kompositionen auf sich wirken lassen will. Für die Malerin steht das Blau symbolisch für Sehnsucht, für Meditation, sagt sie, doch der Betrachter soll durchaus eigene Deutungen finden: „Menschen können auch anders träumen als ich.“

Während die großformatigen Gemälde völlig frei entstehen und Titel wie „Lichtfisch“ oder „Traumvogel“ tragen, stehen in den Linolschnitten Symbole im Vordergrund. Dass die Malerin stark mit figürlichen Elementen arbeitet, erleichtert den Zugang. Das Auge sucht nach Formen, findet Menschen- und Tierköpfe mit offenen und geschlossenen Augen, will Zusammenhänge ergründen, während die Farbe gleichzeitig eine tiefere Schicht im Denken und Fühlen anspricht. Gerade in den Linolschnitten hat Margit Vischer-King verschiedene Ebenen gelegt, die sich überlappen. Manchmal kommen kurze Texte hinzu.

Was figurativ ist, ist in Wirklichkeit vielschichtiger. Ein Gesicht, das an eine alte Theatermaske denken lässt, hat Augen, die an Sonne und Mond erinnern. Sehen bedeutet erleben, ein Äußeres sehen und mit Eindrücken im Inneren vergleichen. Die Augen sind für sie Fenster zur Seele, Vögel stehen für die Freiheit des Geistes, Fische für Nahrung, zugleich für christliche Tradition und sie erinnern an den Anfang der Evolution.

Das Ganze sind Kopfwelten, wenn auch nach eigener Aussage sehr spontan und intuitiv geschaffen, nicht im Kopf vorgeplant. Figurative Kopfwelten, die aus Träumen stammen könnten. Ein Hinweis auf eine sehr wesentliche Eigenschaft des Menschen, der zwar in einer realen Welt lebt, sich aber gleichzeitig in einer fantastischen Traumwelt bewegen kann - kreative Geister leben so.

Margit Vischer-King, die vor zwei Jahren von Heilbronn an den See gezogen ist, lebt in Überlingen und stellt erstmals in Friedrichshafen aus. Von 1988 bis 1991 hat sie an der Freien Kunstschule in Stuttgart Grafikdesign und Malerei studiert und seit 1996 an verschiedenen Orten vor allem in Württemberg ausgestellt, sie ist Mitglied im Künstlerbund Heilbronn.

Die Ausstellung wird am Freitag, den 6. September um 19 Uhr eröffnet und ist bis 15. September am Freitag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet.