Gesundheitsamt schließt Corona-Teststation am Parkplatz P7

Das Gesundheitsamt hat am Freitagvormittag die Corona-Teststation am Parkplatz P7 überraschend geschlossen. Zu den Gründen macht das Amt keine Angaben und verweist auf ein aktuelles Verwaltungsverfahren. Weil zu Wochenbeginn aber auch die Teststellen in Immenstaad und Oberteuringen an der Mühle keine Termine vergaben, hat die „Schwäbische“ bei Betreiber Michael Raisch nachgefragt.

Der beruhigt: „Es gibt keinen Grund zur Sorge. Das Gesundheitsamt hat an der Station P7 kleinere strukturelle Probleme bemängelt.“ Raisch ist vorsichtig und möchte sich eigentlich nicht äußern, solange das Amt den Vorfall noch prüft.

Um aber nicht in ein falsches Licht gerückt zu werden, verrät er einen der Gründe. Demnach hätten die Mitarbeiter unter anderem auch Menschen mit Krankheitssymptomen getestet. „Das dürfen wir ja nicht und sind auch gehalten, das im Vorfeld abzufragen“, verrät Raisch. „Das ist an diesem Tag wohl nicht passiert.“

Der Betrieb an den anderen beiden Teststellen in Oberteuringen und Immenstaad laufe seit Dienstagmorgen wieder wie gehabt. „Dort sind uns Mitarbeiter ausgefallen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Den Betrieb dort stellen nun die Mitarbeiter vom P7 sicher.“ Wann er die Corona-Teststation am Parkplatz P7 wieder öffnen darf, weiß Raisch nicht. „Das hängt davon ab, wann das Gesundheitsamt zur Abnahme vorbeikommt. Wir haben inzwischen alle Mängel behoben und warten auf grünes Licht.“