Gesuchter stellt sich und muss für 52 Tage in JVA

Ein Mann hat sich am Freitag freiwillig der Polizei gestellt. Gegen den 29-Jährigen lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Ravensburg vor. Der Gesuchte wurde 2019 wegen Diebstahls in zwei Fällen, Diebstahls in Tateinheit mit Hausfriedensbruch und wegen Erschleichens von Leistungen verurteilt worden.

Wie die Bundespolizei berichtet, hatte der 29-Jährige aufgrund eines Gesamtstrafenbeschlusses des Amtsgerichts Tettnang eine Gesamtgeldstrafe in Höhe von 550 Euro zu bezahlen. Weil der Mann die Geldstrafe bisher aber nicht entrichtet hatte, erließ die Staatsanwaltschaft schließlich Haftbefehl zur Strafvollstreckung. Da der Mann die noch offene Geldstrafe auch am Freitag nicht beglich, wurde er zur Verbüßung einer 52-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.