Gestaltungsbeirat berät online über Bauvorhaben in Fischbach

Der Beirat für Architektur und Stadtgestaltung, kurz Gestaltungsbeirat, der Stadt Friedrichshafen tagt am Mittwoch, 5. Mai um 16.30 Uhr als Videokonferenz. Das gab die Stadt in einer Pressemitteilung bekannt. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung steht der Neubau des Design-Hotels Lord Z in der Meersburger Straße 17 in Fischbach. Für die Teilnahme an der Videokonferenz ist eine Anmeldung bei der Geschäftsstelle des Gestaltungsbeirats bis Dienstag, 4. Mai, 12 Uhr per E-Mail notwendig: gestaltungsbeirat@friedrichshafen.de. Die Zugangsdaten werden dann mit der Bestätigung zugesandt.