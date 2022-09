Die Hospizbewegung St. Josef bietet in Friedrichshafen eine neue Gesprächsgruppe für Trauernde an. Ziel sei es, heißt es in einer Ankündigung, dass die Teilnehmenden mit ihrer Trauer nicht allein bleiben, und darüber sprechen, sich gegenseitig zuhören, Tipps austauschen, sich stärken - auch dann noch, wenn für Außenstehende doch alles längst wieder „normal“ sein müsse. Beginn ist am Montag, 26.September, weitere Treffen sind am 17.Oktober, 07. November, 12. Dezember 2022, 09. und 23. Januar und 13. Februar 2023 geplant. Die Gruppe soll eine geschlossene Gruppe sein, mit acht bis zehn Teilnehmenden. Beginn jeweils um 17.30 Uhr im Allmandtreff in derAllmandstraße 18. Jedes Treffen soll etwa zwei Stunden dauern, die Teilnahme ist kostenfrei. Die Inhalte richten sich nach dem Bedarf der Teilnehmenden, so die Hospizbewegung, ergänzt durch Themenvorschläge der Begleiterinnen.