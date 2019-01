Vergangenen Wochenende sind in Bernau (Schwarzwald) die baden-württembergischen Jugend- und Aktivenmeisterschaften im Skisport abgehalten worden. Bei wechselhafter Sicht und gut präparierter Piste sorgte der Veranstalter für faire Bedingungen. Alisa und Onas Kopp nahmen für den Skiclub Schnetzenhausen teil und erreichten sehr gute Ergebnisse. Das teilt der Verein mit.

Beim Riesenslalom am Samstag fuhr Alisa zwei gelungene Läufe und erreichte bei den Juniorinnen den dritten Platz. Nach einem guten ersten und einem verhaltenen zweiten Lauf landete Alisa am Sonntag im Slalom auf Platz neun. Aufgrund ihrer hervorragenden Leistung beim Riesenslalom am Samstag erhielt Alisa eine Einladung zur deutschen Jugendmeisterschaft in Schönau am Jenner. Dort wird sie am kommenden Wochenende an den Start gehen.

Zeitgleich wurden am Feldberg die ersten beiden Rennen der U12-Kids-Cross-Serie Baden-Württemberg der Jahrgänge 2007 und 2008 ausgetragen. Daran teil nahm Jonas Kopp. Beim Rennen am Samstag wurde ein Riesenslalom mit Wellen und Sprüngen ausgeflaggt. Jonas fuhr zwei sehr gute Läufe und wurde Zweiter in seinem Jahrgang 2008. In der Gesamtwertung belegte er Platz vier.

Am Sonntag stand ein Vielseitigkeitsslalom mit Kurzkippern und Flaggentoren an. Jonas fuhr zwei beherzte Läufe und erreichte den dritten Platz. Der zweite Teil der Rennserie um den Kids Cross findet am 16./17. Februar in Thalkirchdorf statt.