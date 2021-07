Geschwisterliche Zieharmonika-Harmonie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erneut haben die Fischbacher Geschwister Maja (13) und Milan Knezevic (14) beim Finalwettbewerb des „Akkordeon Musik Preis 2021“ im Juni erfolgreich in der Kategorie „Kammermusik“ teilgenommen. Mit den Stücken „Variationen über ein Thema von Mozart“ von Hermann Zilcher und „La Danza“ von Gioachino Rossini, in einer Bearbeitung für Violine und Akkordeon von Werner Kopp, überzeugten sie die Jury mit einem souveränen Vortrag. 41 von 50 möglichen Punkten, 2. Preis mit Urkunde und Pokal, war das erzielte Ergebnis. Dieser Wettbewerb wurde Corona-bedingt erstmals als Video-Wettbewerb durchgeführt. Das Video musste live aufgenommen werden und durfte nicht geschnitten oder nachbearbeitet werden. Die Aufnahme entstand in der evangelischen Kirche in Fischbach und wurde von den Geschwistern in Eigenregie durchgeführt. Seit 2016 nehmen die beiden jedes Jahr als Solisten oder im Duo bei Wettbewerben wie „Jugend Musiziert“ oder „Akkordeon Musik Preis“ teil und kehren immer mit Preisen erfolgreich zurück. Maja erhält Geigenunterricht in der Musikschule Friedrichshafen bei Frau Anna Mishkutenok, Milan begann im Alter von 6 Jahren mit dem Akkordeonunterricht bei Werner Kopp von der Musikschule KOPP in Markdorf. Zu ihrem erneuten Erfolg gelten Maja und Milan größte Anerkennung und weiterhin viel Erfolg.