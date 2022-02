Geschwisterduo „Twiolins“ spielen im Bahnhof Fischbach

Die Geschwister Marie-Luise und Christoph Dingler nennen sich „The Twiolins“ und treten am Mittwoch, 9. Februar ab 19.30 Uhr im Bahnhof Fischbach mit ihrem Programm „Eight Seasons“ auf. Es gibt laut Veranstalter nur noch weniger Restkarten. Dieses Violinduo sorgt laut Veranstalter mit seiner Musik, bei der Klassik, Avantgarde, Minimal Music und Art-Pop zu einem mitreißenden Klangkosmos verschmelzen, weltweit für Aufsehen in den Konzertsälen. Mit „progressive classical music“ bringen die Geschwister frischen Wind auf die Klassikbühne, auf der sie seit ihrem 12. Lebensjahr gemeinsam stehen. In ihrem Programm „Eight Seasons“ kontrastieren sie Antonio Vivaldis berühmte Vier Jahreszeiten mit ausgewählten Tangos von Astor Piazzolla. Das zugehörige Album „Eight Seasons Evolution“ wurde laut Pressemitteilung mit der Silbermedaille der Global Music Awards ausgezeichnet. Karten gibt es für 22 Euro im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, unter der Telefonnummer 07541 / 288 444 oder per Mail an ticket@gzh.de sowie online unter www.kulturbüro.friedrichshafen.de und reservix.de.