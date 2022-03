Geschlecht „zugeschoben“: Als Kinder merken Jonas und Finn, dass sie transsexuell sind

Sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, das einem „zugeschoben“ wurde – so beschreibt der 22-jährige Jonas aus Friedrichshafen Transsexualität. Seinen Namen hat Schwäbische.de geändert, weil Jonas sich bei seinen Kunden im Job bisher nicht als trans geoutet hat. Grund dafür seien vor allem ältere Menschen, mit denen er arbeitet, die zum Teil noch ein anderes „Mindset“, also eine andere Denkweise, zu dem Thema hätten, sagt er.

Geschichten wie diese zeigen, wie wichtig es ist, dass transsexuelle Menschen mehr akzeptiert werden, als es im Augenblick der Fall ist. Das soll der Tag der Transsichtbarkeit am 31. März verdeutlichen. Für Jonas bedeutet dieser Tag „das Hoffen auf mehr Akzeptanz“. Auch Finn aus Lindau wünscht sich, dass der 31. März mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenkt. Er ist ebenfalls transsexuell.

Sich dem Geschlecht nicht zugehörig fühlen

Aber was ist überhaupt Transsexualität? Transexuelle Menschen fühlen sich dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig. „Und es bedeutet Community“, sagt Jonas. „Wenn jemand anders auch trans ist, hat man direkt eine Verbindung zueinander.“

Darüber hinaus gibt es auch Menschen, die sich keinem der beiden Geschlechter zugehörig fühlen, die also nicht-binär sind. Menschen, die sich hingegen mit ihrem zugeschriebenen Geschlecht identifizieren können, werden als „Cis“ bezeichnet. „Glück haben“, nennt Jonas das. „Weil man diesen mentalen Stress mit sich selbst nicht hat, dass man realisiert, dass da etwas nicht passt.“

Von offenen Mitschülerinnen und Mitschülern...

Dieser Moment, der „mentale Stress“, trat bei Jonas und Finn ungefähr im gleichen Alter ein: Mit 12 oder 13 Jahren, sagen sie. Jonas outete sich dann mit 15 Jahren bei Freunden und Freundinnen, Familie und in der Schule. Finn behielt seine Erkenntnis erst mal für sich, aus Angst vor den Reaktionen der anderen.

Finn wünscht sich von seinen Mitmenschen, dass trans-Männer und -Frauen nicht als solche gesehen werden, sondern einfach als Männer und Frauen. (Foto: Emanuel Hege)

„Die Leute aus meiner Klasse kamen dann von selbst drauf“, fährt der 18-Jährige fort. Das war ihm im Nachhinein auch lieber, als von allein zu erzählen, dass er trans ist. Ohnehin hätten seine Mitschülerinnen und Mitschüler sehr offen reagiert – auch die, mit denen er nicht viel zutun hatte, sagt er.

... und Unverständnis in der Familie

Irgendwann teilte Finn sich auch seinen Eltern mit. Seine Mutter sei nach wie vor der Auffassung, er „steigere sich dort rein“, sein Vater habe das Thema „totgeschwiegen“. Die beiden hätten aber grundsätzlich kein Problem mit Transsexualität, sondern eher damit, dass ihr eigenes Kind trans ist, schätzt der 18-Jährige.

Jonas hingegen bekam von seiner Mutter ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Insgesamt hat ein Großteil seines Umfelds positiv auf sein Outing reagiert, was vor allem am Anfang sehr wichtig für ihn war. Sein Vater habe hingegen versucht, ihn davon zu überzeugen, nicht transsexuell zu sein. Als Jonas seine Hormontherapie begann, brach sein Vater den Kontakt zu ihm ab. Auch seine ehemalige Religionslehrerin reagierte fragwürdig: „Sie hat gesagt, ich muss mit dem Körper klarkommen, den Gott mir gegeben hat“, erinnert er sich.

Davon abgesehen hat Jonas in Friedrichshafen und Umgebung bisher aber relativ gute Erfahrungen gemacht, wie er sagt. Es gebe dort viele Angebote für transsexuelle Menschen, zum Beispiel Treffen. Finn geht es in Lindau ähnlich. „Für die Größe von Lindau würde ich sagen, dass es schon relativ offen ist“, findet er.

Im Vergleich zu Stuttgart, wo Jonas auch eine Zeit lang wohnte, gebe es jedoch Unterschiede, sagt der 22-Jährige. Dort seien viele Leute deutlich offener, in Friedrichshafen rede man hingegen eher hinter „verschlossenen Türen“ über das Thema Transsexualität. Er sieht insgesamt zurzeit zwei Extreme:

„Absolute Akzeptanz oder absoluter Hass, das Mittelding wird immer kleiner.“

Für die Zukunft hoffen beide, dass der Prozess der Geschlechtsangleichung einfacher und kürzer wird. Bei Jonas lagen zwischen dem ersten Besuch beim Therapeuten mit 16 Jahren und dem Beginn der Hormontherapie im Alter von 22 Jahren sechs Jahre. Auch die bürokratischen Hürden, zum Beispiel bei der Namensänderung, seien für viele ein Hindernis, betont Finn.

Unabhängig voneinander wünschen sich auch beide von ihren Mitmenschen dasselbe: Dass trans-Männer und -Frauen nicht in die „trans-Schublade“ gesteckt, sondern als Männer und Frauen gesehen werden, sagt Jonas. Und dass das trans-Sein nicht im Vordergrund steht, so Finn. Am besten sollte das Thema „ganz normal“ behandelt werden. „Fragen stellen, aber feinfühlig – nicht sowas wie ’Hattest du die OP?’“, betont der 18-Jährige. „Die meisten beantworten die Fragen auch gern und sind offen.“

Doch was kann ich noch tun, wenn ich mich solidarisch mit transsexuellen Menschen zeigen möchte? Zum Beispiel im Umfeld darauf achten, dass jemand, der trans ist, so angesprochen wird, wie er oder sie möchte, erklärt Jonas.

Eine weitere Möglichkeit ist es, sich bei trans-Treffen zu engagieren. Was Jonas insgesamt besonders wichtig findet: „Jüngeren trans-Menschen zu zeigen, dass es einige Leute gibt, die es aus der Jugend rausgeschafft haben“, betont er.