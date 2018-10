Geschirrspüler gerät in Brand

Am Freitag gegen 16 Uhr ist eine Geschirrspülmaschine in einer Wohnung in der Häfler Susostraße vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand durch die Bewohner bereits weitgehend gelöscht werden. Die Bewohner, eine 75-jährige Frau und ihr 78-jähriger Ehemann, erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bis auf die Geschirrspülmaschine selbst entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr, die die Wohnung noch belüftete, war mit fünf Einsatzfahrzeugen und 25 Mann vor Ort.