Geschichtenabend unter dem Apfelbaum

Schon neigt sich der diesjährige Kultursommer im Museumsgarten des Schulmuseums dem Ende entgegen. Zum Abschluss lädt das Museum gemeinsam mit dem Medienhaus am See noch einmal zu einem literarischen Abend unter den Bäumen ein. Am Dienstag, 6. September, ab 19 Uhr wird Ute Geuder als freie Erzählerin verschiedene Geschichten von Äpfeln und Apfelbäumen vortragen.

Zu diesem Erzählabend verwöhnt der Freundeskreis Schulmuseum Literaturfreunde mit Getränken und Knabbereien. Gerne können Besucher aber auch Picknick auf der mitgebrachten Decke genießen. Der Geschichtenabend findet ausschließlich draußen statt, bei schlechtem Wetter stehen Zelte bereit. Der Eintritt ist frei.