Geschichte der Elfe Raquel soll große Gefühle auslösen

Mit 22 Jahren hat Marisa Pecchinenda schon ihr drittes Buch veröffentlicht. Der Fantasy-Roman „Esctoile – die Nähe, die du zulässt“ ist die Fortsetzung ihres ersten Buchs „Tautränen“, das sie vor sechs Jahren veröffentlich hat. In dem aktuellen Band geht es wieder um die Elfe Raquel, deren Liebe auf die Probe gestellt wird.

Im Schulfach Deutsch war sie immer schlecht, trotzdem schreibt Marisa Pecchinenda gerne Geschichten. Mit 16 hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht: „Tautränen“, ein Fantasy-Roman, der von der Elfe Raquel handelt, die in einem kleinen Dorf aufwächst. Um als Elfe bezeichnet zu werden, muss Raquel viele Prüfungen bestehen, und ihr wird vorgeschrieben, wer ihr künftiger Ehemann sein soll. Nach dem ersten Band über die Elfe hat sich die Autorin mit einem ernsteren Thema beschäftigt: Im Roman „Mit meinem letzten Atemzug“ geht es um den Tod durch Krebs. Für die Fortsetzung des zweiten Buchs über die Elfe hat sich die junge Autorin mehr Zeit gelassen – das Studium nimmt sie stark in Anspruch. Nun geht die Geschichte der Elfe weiter. Sie taucht in die Welt der „Esctoiles“, also der Elfen ein und muss ihre Liebe zu einer anderen Person mit vielen harten Proben beweisen.

Neue Gefühle erleben

Mit ihren Geschichten hat die Buchautorin ein Ziel: Sie möchte Menschen dazu bringen, Dinge zu fühlen, „die sie vorher nicht gefühlt haben“, so die junge Autorin. So nehmen in ihrem Buch Gefühle einen breiten Raum ein, es geht viel um Liebe und Leidenschaft.

An manchen Textstellen ist die Jugendlichkeit der Autorin zu spüren. „Vor kurzem hatte ich eine Lesung des ersten Buchs, das ich mit 16 geschrieben habe. Da ist mir bei manchen Sätzen ein bisschen die Röte ins Gesicht gestiegen“, sagt sie. Sie sei sich sicher, dass sie mit jedem Buch dazulerne. Manche ihrer Leser konnten das Erscheinen des zweiten Teils von „Tautränen“ kaum erwarten: „Die Leute haben mir auf jeden Fall eine positive Rückmeldung gegeben und gefragt, wann denn der zweite Teil herauskommt“, sagt sie und freut sich.

Auch in Zukunft möchte die Studentin Geschichten erfinden. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das mit dem Schreiben irgendwann lasse“, sagt sie und schmunzelt.