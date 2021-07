Geschäftsführer der OSK kehrt in die Heimat zurück

Der Aufsichtsrat der Oberschwabenklinik hat Michael Schuler zum neuen Geschäftsführer für die Bereiche Finanzen, Personal und Infrastruktur gewählt, geht aus einer Pressemeldung des OSK hervor. Der 57-jährige Diplom-Betriebswirt steht demnach künftig gemeinsam mit dem für Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege zuständigen Professor Oliver Adolph an der Spitze des kommunal getragenen Klinikunternehmens im Landkreis Ravensburg. Schuler wechselt voraussichtlich im Herbst von der Gesundheitsholding Tauberfranken zur OSK.

Die Herausforderungen im Gesundheitswesen bedingen eine fachlich breit und kompetent aufgestellte Geschäftsführung. Dies sei mit der künftigen Doppelspitze der OSK gewährleistet, sagt Landrat Harald Sievers, Vorsitzender des Aufsichtsrates der OSK, laut Mitteilung.

Auch Adolph freut sich auf den neuen Geschäftsführerkollegen. Mit dem neuen Parkhaus am St. Elisabethen-Klinikum, der Erneuerung der Herzkatheterspange am EK und einer neuen Zentralsterilisation stünden schon kurzfristig große Infrastrukturprojekte auf der Tagesordnung.

Für Michael Schuler steht mit dem Wechsel zur OSK die berufliche Rückkehr in die Heimat bevor. In Wangen geboren, ist er in Leutkirch und in Bad Wurzach zur Schule gegangen. An das Abitur am Salvatorkolleg schloss sich eine Ausbildung zum Krankenpfleger in Memmingen an. Danach arbeitete er von 1986 bis 1989 als Intensivkrankenpfleger am EK Ravensburg sowie am damaligen Krankenhaus Leutkirch.

Nach den Jahren als Krankenpfleger studierte er Betriebswirtschaft an der Berufsakademie in Stuttgart, der heutigen Dualen Hochschule. Erste Managementerfahrungen sammelt er als Geschäftsführungsassistent am Marienhospital in Stuttgart und bei der Krankenhausgesellschaft des Alb-Donau-Kreises. Schuler wurde betriebswirtschaftlicher Berater der Kassenärztlichen Vereinigung und schließlich stellvertretender Verwaltungsdirektor am Klinikum Esslingen. Nach Geschäftsführertätigkeit für das Klinikum Kempten arbeitete er sieben Jahre für die BG Kliniken Ludwigshafen und Tübingen als Mitglied der Unternehmensleitung. Seit 2018 ist Schuler Kaufmännischer Direktor am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und im Krankenhaus Tauberbischofsheim.

Ein besonderes Augenmerk will Schuler auf das Personal und den Nachwuchs legen: Mit der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben könne sich die OSK dabei auf eine hervorragende Einrichtung stützen.