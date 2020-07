Nackte Zahlen, viele Worte – so kennt man klassische Geschäftsberichte. Dass in Unternehmenszahlen aber auch Unterhaltung steckt, zeigt das Stadtwerk am See. Diesmal mit einem Online-Geschäftsbericht, bei dem der User entscheidet, was er möchte: aufdrehen oder herunterfahren.

Erfrischender Film und Insta-gram-Story oder entspannender Podcast – der User hat laut Stadtwerke-am-See-Pressemitteilung bei dessen Geschäftsbericht die Wahl. Im Film inszeniert das Stadtwerk Unternehmenszahlen animiert und frisch. „Uns geht es weniger um die trockenen Bilanzzahlen, sondern eher um einen augenzwinkernden Blick hinter die Kulissen: Was macht das Stadtwerk eigentlich aus, was erleben die Kunden?“ erklärt Sebastian Dix, Kommunikationschef beim Stadtwerk, die Idee.

Den Geschäftsbericht „zum Runterfahren“ dagegen hat das Stadtwerk am See – gemeinsam mit der Agentur Red Monkeys aus Konstanz – als Einschlaf-Podcast inszeniert: Hier werden die Unternehmenszahlen als „Hörspiel“ erzählt – von Fernseh-Schauspieler Bernd Gnann, der unter anderem auch dem kleinen Bären in den Janosch-Hörspielen die Stimme verleiht. Zum Schmunzeln gibt es allerdings auch hier genug, verspricht Dix. Schließlich sei ja ein Geschäftsbericht zum Einschlafen auch nicht bierernst gemeint. „Aber mit diesem digitalen Geschäftsbericht sind wir ganz nah am Leben der Menschen – und die wollen eben manchmal aufdrehen und manchmal runterfahren.“

Bereits seit 2013 setzt das Stadtwerk am See ausschließlich auf digitale Geschäftsberichte. „Der ökologischste Geschäftsbericht ist der, der nicht gedruckt und per Post verschickt wird,“ erklärt Dix. „Und vor allem wollten wir vom gähnend langweiligen Jahresbericht weg und unser Unternehmen innovativ und nah am Leben präsentieren.“ Außerdem habe man im Web viel mehr Möglichkeiten. „Soundeffekte, Animationen, Video-Schnitte – das macht es natürlich für die Zuschauer viel spannender.“ Der Erfolg gebe dem Stadtwerk Recht, so Dix: „Kunden, Bewerber, Partner – viele sprechen uns an, weil sie eine solche Unternehmens-Präsentation noch nicht gesehen haben und erfrischend anders finden.“