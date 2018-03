Das erste „Junge Künstler“-Konzert in diesem Jahr findet am Sonntag, 4. März, im Häfler Graf-Zeppelin-Haus statt. Zu hören ist das Gesangsduett Isabell Marquardt und Anja Zirkel, das von Elena Orlova am Klavier begleitet wird. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Sopranistin Isabell Marquardt arbeitet im Bodenseeraum und Umgebung als Opern- und Konzertsängerin, Gesangs-Pädagogin, Regisseurin, Chorleiterin und Produktionsleiterin der kleinen Oper am See. Im Juli führte Isabell Marquardt die Regie für Carmina Burana bei den Musikfreunden Markdorf. Dieses Jahr hatte die Sängerin laut Vorschau ein Festengagement am Stadttheater Konstanz und war in der Schauspiel-Oper „Alla fine del mare“ zu erleben. Im August trat sie mit Alla fine del mare auf der Biennale in Venedig auf und war als Rosalinde in „Die Fledermaus“ mit der Kleinen Oper am See anlässlich „Kunst und Kultur im Garten“ in Überlingen zu erleben. Die Sängerin ist Stipendiatin des Richard Wagner Verbandes.

Anja Zirkel (Sopran) erhielt ihren ersten Gesangsunterricht bei Dorothea Bartels an der Musikschule Friedrichshafen und nach dem Abitur bei Hanna Scholl in München. Die mehrfache Landes- und Bundespreisträgerin von „Jugend musiziert“ wechselte dann an die Hochschule für Musik in Augsburg, um zunächst in der Gesangsklasse von Helena Jungwirth und später bei Frau Eva Meindl zu studieren.

Die in der Ukraine geborene Pianistin Elena Orlova begann mit 13 Jahren ihre musikalische Ausbildung an einem Musikkolleg ihrer Heimatstadt Kiew. Im Jahr 1991 schloss sie ihre Ausbildung am Tschaikowsky Konservatorium in Kiew mit Auszeichnung ab. Besonderen Wert legt Elena Orlova auf ihre pädagogische Arbeit und unterrichtet derzeit an der Schule Schloss Salem.

Auf dem Programm am Sonntag stehen Werke von unter anderem von Schumann, Brahms und Mendelssohn.