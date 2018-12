Gesang und Musik preisen das Weihnachtswunder

„Jauchzet, frohlocket! Auf, preiset die Tage!“ Wo würde dieser Weihnachtsjubel besser hinpassen als direkt in die Weihnachtstage. Voll war am zweiten Weihnachtsfeiertag die Nikolauskirche, wo Kantor Nikolai Geršak und das Ensemble 14 zu den Kantaten I, III und VI des Weihnachtsoratoriums eingeladen haben.

Während das Oratorium vielerorts in der Adventszeit aufgeführt wird, hat Geršak es bewusst direkt an Weihnachten aufführen wollen, hat doch Bach die sechs Kantaten, die von der Geburt Jesu bis zur Heimkehr der Weisen führen, für die Weihnachtstage bis zu Epiphanias am 6. Januar geschrieben. Ein Versuch sei diese Aufführung an Weihnachten gewesen, sagte Geršak und der Schlussapplaus gab ihm recht, sie in immer wieder neuer Auswahl zur Tradition werden zu lassen.

Für den Auftakt hat Geršak die Kantaten I, III und VI gewählt, das heißt die Betrachtung der Geburt Jesu und der Anbetung durch die Hirten sowie die Schlusskantate, die den Sieg über die Glaubensfeinde feiert. Zugleich sind es die drei festlichen Kantaten, die das Geschehen virtuos mit Trompeten und Pauken unterstreichen. Wie schon in der tief berührenden Johannespassion an Ostern 2017 war wieder zu erleben, dass für die Bach-Kantaten kein großer Chor vonnöten ist, sondern dass im Gegenteil die Konzentration auf das hervorragend aufeinander eingespielte Vokalensemble mit seinem schlanken und doch so mitreißenden Klang ein besonderer Gewinn ist. Ihn unmittelbar zu erleben, mitten im Geschehen zu sein, ist, wie Dekan Bernd Herbinger in seiner Begrüßung sagte, etwas Besonderes.

Man spürte die intensive Auseinandersetzung mit dem Werk, entsprechend differenziert waren die Chöre und Choräle gestaltet. Dynamisch kam der Jubel des Eingangschors herüber, der in ein großes Crescendo mündete. Wogende Koloraturen standen im Eingangschor der dritten Kantate „Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen“ in Konkurrenz zum sehr präsenten Orchester, das auch im Vorspiel zur sechsten Kantate Kraft und Majestät des Herrn vorwegnahm. Keineswegs ein „Lallen“, sondern mitreißender Gesang war auch der Schlusschor, bei dem Chor und Solisten gemeinsam den Sieg über „Tod, Teufel, Sünd und Hölle“ feiern. Das war die eine, die mitreißende Seite, doch da war auch die andere, die tief berührende Seite. Schlicht und innig kam in wunderbarer Gesangskultur der Choral „Ich steh an deiner Krippen hier“ herüber.

Tenor Wilfried Rombachs Stimme war leider hörbar angeschlagen, dennoch durfte man die Klarheit der Artikulation, die lyrische Stimme erfassen. Wunderbar leuchtete dagegen Ina Weißbachs Sopran, im Duett mit dem Bass wie in der gewaltigen Soloarie, die im Blick auf Herodes den Sturz der Mächtigen und den Sieg des Höchsten feiert. Mit anrührender Demut sang Altistin Verena Witzig alternierend mit Streichern und Oboen die Arie „Bereite dich Zion“ und mit der Geigerin Gudrun Schmid die Arie „Schließe, mein Herze, dies selige Wunder fest in deinem Glauben ein“, während Bassist Tobias Rädle mit Kraft und Wärme den „großen Herrn und starken König“ in der Krippe besang.

Ein großes Lob sei auch auf das Orchester gesungen, das unter Geršaks Leitung auch ohne historische Instrumente die Größe der Bachschen Musik erstrahlen ließ, in den Pauken und Streichern wie in den Bläsern, allen voran Florian Keller an der Trompete.