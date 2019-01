Germania in der Krise? In Friedrichshafen ist man besorgt

Bei der Fluggesellschaft Germania, die von Friedrichshafen fliegt, haben die Mitarbeiter bislang kein Januar-Gehalt bekommen. „Ich kann bestätigen, dass sich im Zusammenhang mit dem aktuellen Finanzierungsprozess die Auszahlung der Löhne und Gehälter des Monats Januar für die Germania Fluggesellschaft mbH und die Germania Technik Brandenburg GmbH verzögert“, teilte ein Sprecher am Donnerstag auf Anfrage mit.

Vom Unternehmenssprecher hieß es weiter: „Die Geschäftsführung bedauert dies ausdrücklich und bittet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Entschuldigung. Germania bemüht sich nach Kräften, den Zahlungseingang auf den Konten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnellstmöglich sicherzustellen.“ Zum derzeitigen Stand des aktuell laufenden Finanzierungsprozesses machte die Airline keine Angaben.

Unlängst war bekanntgeworden, dass die Berliner Fluggesellschaft mit mehr als 30 Mittelstrecken-Jets in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Dass das Geld bei der Airline knapp wurde, begründete das Management unter anderem mit den stark gestiegenen Kerosinpreisen im vergangenen Sommer und der Abwertung des Euro zum US-Dollar. Zwischenzeitlich hatte die Airline nach Investorengesprächen angekündigt, dass sie verbindliche Zusagen habe, um die Finanzierungslücke zu schließen.

Die Nachricht, dass Germania nun offenbar doch akute Finanzprobleme hat, alarmiert die Verantwortlichen am Bodensee Airport: „Wir verfallen nicht in Panik, sind aber besorgt“, teilt Flughafensprecher Andreas Humer-Hager auf Anfrage mit. Noch wirken sich die Schwierigkeiten offenbar nicht auf den Flugplan aus: Der Airport erwartete am Donnerstagabend die Landung einer Maschine aus dem ägyptischen Hurghada genauso planmäßig wie den Start eines Fliegers in Richtung Teneriffa am Freitagmittag.

Im Winter bedient Germania vier Ziele von Friedrichshafen aus, im Sommer sind 13 Ziele geplant, darunter neu: Olbia und Ibiza. 2018 sind dem Sprecher zufolge 33 Prozent der Passagiere mit Germania geflogen. Eine Pleite der Airline wäre für den Airport ein „dicker Brocken“, aber nicht existenzgefährdend: „Wir haben Reserven.“

Gut eine halbe Million Reisende fliegen jährlich ab Friedrichshafen. Die größte touristische Fluggesellschaft am Bodensee-Airport ist Germania. Doch die steckt jetzt in finanziellen Schwierigkeiten. Germania könnte sich damit in eine ganze Reihe von Pleite-Airlines einreihen. Noch ist der Geschäftsführer des Häfler Flughafens aber optimistisch.

Zur den Finanzierungsproblemen der Fluglinie und den Problemen des Flughafens Friedrichshafen forderten die beiden FDP-Bundestagsabgeordneten Michael Theurer, Landesvorsitzender der FDP Baden-Württemberg, und Christian Jung, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, in einer gemeinsamen Mitteilung staatliche Unterstützung für den Bodensee Airport: „ Die baden-württembergische Landesregierung muss nun sofort aktiv werden und [...] in Zusammenarbeit mit dem Bund die kurzfristige Liquidität des Flughafens sicherstellen, um sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten.“ Der Flughafen Friedrichshafen habe für die Wirtschaft und die Bevölkerung des Bodenseeraums eine herausragende Bedeutung, sagten die beiden abschließend.

Die grün-schwarze Landesregierung hatte im Herbst des vergangenen Jahres zunächst eine Beteiligung an der Entschuldung des Flughafens in Form eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von einer Million Euro abgelehnt – später dann aber gezahlt. Baden-Württemberg ist mit 5,74 Prozent am Bodensee Airport beteiligt.

Der Konkurrenzflughafen in Memmingen hatte dank der Unterstützung der bayerischen Regierung die Entschuldung zu diesem Zeitpunkt bereits vollzogen. Der Freistaat zahlte 12,2 Millionen, weshalb Baden-Württembergs Regierung für das Zögern und die geringe Darlehenssumme Kritik erntete.