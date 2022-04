Gerd Loschütz liest aus „Besichtigung eines Unglücks”

Im Winter 1939 kommt es zum größten Zugunglück der deutschen Geschichte. Am Bahnhof Genthin prallen zwei D-Züge aufeinander und hinterlassen Tote und Verletzte. Trotz hunderter Opfer ist diese Katastrophe im kollektiven Gedächtnis so gut wie vergessen. In einer akribischen Recherche rekonstruiert der Ich-Erzähler in Gert Loschütz neuem Roman „Besichtigung eines Unglücks“ die Umstände des Unglücks. Er stößt darin auf zwei Fahrgäste, deren Schicksal er nachgeht und entdeckt dabei eine Geschichte, die mit dem Leben seiner Mutter für einen kurzen Moment verwoben sein könnte. Nur einer der vielen scheinbaren Zufälle, die diesen Roman vorantreiben. „Besichtigung eines Unglücks“ zeugt von Gert Loschütz‘ großer Meisterschaft, in suchenden Bewegungen von Menschen zu erzählen, in deren Leben sich die Abgründe des 20. Jahrhunderts spiegeln. Wie kaum ein anderer Schriftsteller seiner Generation wahrt er dabei Distanz zu seinen Figuren und lässt ihnen die Würde eines Innen, das ihnen zu eigen bleibt. Ein eindrucksvoller Roman, der die literarische Selbstbefragung über Kontingenz und Schicksal zu einem neuen Höhepunkt führt. Gert Loschütz, Jahrgang 1946, hat Erzählungen, Romane, Gedichte, Hörspiele, Theaterstücke und Filmdrehbücher geschrieben. Sein Roman „Ein schönes Paar“ war für den Deutschen Buchpreis 2018 nominiert. „Besichtigung eines Unglücks“ stand auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis 2021 und wurde mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet. Am Montag, 25. April, liest Gert Loschütz um 19.30 Uhr im Kiesel im K42 aus „Besichtigung eines Unglücks“. Karten für 5 Eurogibt es im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 288-444, oder unter ticket@gzh.de sowie unter kulturbüro.friedrichshafen.de/reservix.de