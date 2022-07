Geplante Uferrenaturierung im Strandbad Friedrichshafen erhitzt schon jetzt die Gemüter

Generationen von „Seekindern“ sind unter den schützenden Laubdächern des Häfler Strandbads groß geworden. Auf der Liegewiese haben sie ihre ersten Schritte gemacht und in den hölzernen Kabinen ausgeharrt, wenn überraschend ein Wolkenbruch mit warmem Sommerregen über ihnen hereinbrach. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1927 ist das Strandbad eine Institution.

Dementsprechend wecken Pläne, die eine Veränderung im sommerlichen Wohnzimmer der Region mit sich bringen, Emotionen. Heiß diskutiert werden unter regelmäßigen Strandbadbesucher derzeit Pläne zur Renaturierung, die nach Informationen der Stadtverwaltung noch lange nicht spruchreif sind.

Frühestens im Winter 2023/2024 „könnten, laut unserem groben Zeitplan, Baumaßnahmen durchgeführt werden“, schreibt die Pressestelle auf Nachfrage.

Endlich barrierefrei in den See

Fest steht: „Es ist eine Uferrenaturierung geplant.“ Diese sei erforderlich, da die bestehende Ufermauer unterhalb des Kiosks nicht mehr standfest ist und saniert werden muss. „In diesem Zuge wird dann auch ein barrierefreier Zugang von der Liegewiese ins Wasser hergestellt.“ Details würden erst in den verschiedenen Ratsgremien vorgestellt.

„Momentan existieren noch keine Pläne, die veröffentlicht werden können“, schreibt die Stadt weiter und versichert entgegen vieler Befürchtungen: „Der Steg bleibt erhalten und der Kiosk ist nicht betroffen.“ Weitere Informationen können man nicht geben. Es habe bislang lediglich erste Gespräche zwischen Planungsbüro, Stadtverwaltung, Regierungspräsidium und Landratsamt gegeben.

