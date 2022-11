Vom Heck bis zur Motorhaube hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen am Fahrbahnrand der Bodenseestraße geparkten Mercedes zerkratzt. Das berichtet dienPolizei in ihrer Pressemitteilung.

Der Sachschaden an dem geparkten zerkratzten Auto beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf etwa 3000 Euro, teilt die Poliztei weiter mit.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter Telefon 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.