Ein Unbekannter hat zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen zwei in der Dorfwiesenstraße in Friedrichshafen geparkte Autos mutwillig beschädigt. An beiden Fahrzeugen wurden die Beifahrerseite zerkratzt, an einem der beiden zudem die Reifen zerstochen.

Die Polizei Friedrichshafen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.