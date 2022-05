Taubengurren: Genug ist genug!

Gurrgurr, gurrgurr: So geht das in letzter Zeit bei uns im Hinterhof die ganze Zeit. Eine Taube hat sich auf dem Dach der Nachbarn niedergelassen und übt hier, glaube ich, für die internationale Gurr-Weltmeisterschaft. Als wir in unsere Wohnung zogen, habe ich mich noch gefragt, warum in der Hausordnung steht, dass man kein Vogelfutter aufstellen soll.

Jetzt weiß ich, warum. Wobei hier, soweit ich das überblicken kann, wohl niemand irgendwen gefüttert hat, sondern diese Taube, die offenbar ein Täuberich ist, einfach findet, dass der Dachfirst gegenüber das perfekte Plätzchen ist, der gesamten Taubenwelt zu beweisen, wie toll ihr Gurren ist. Meine Recherche zum Gurren hat ergeben, dass Tauben die Laute mit geschlossenem Schnabel und aufgeblasenem Kopf erzeugen. Klingt ziemlich anstrengend. Also nicht nur das Procedere des Gurrens, sondern einfach auch das Gegurre selbst.

Einfach klatschen?

Dass dem Täuberich vom vielen Gurren nicht langsam der Kopf platzt, ist mir allerdings schleierhaft. Eben habe ich mal etwas Neues ausprobiert, bin auf den Balkon gegangen und habe in Richtung des Täuberichs geklatscht. Da war dann Ruhe. Und mich hat es fast ein bisschen gerührt: Das Taubenmännchen wollte vielleicht auch einfach nur endlich ein wenig Applaus für seine unglaublich starke 24 Stunden-Gurr-Leistung. Na bitte, wenn es weiter nichts ist – das kann er haben!