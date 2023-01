Genialer Auftakt der Theatergruppe Oberdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit der Premiere am 5. Januar und drei weiteren Aufführungen ist die Theatergruppe Oberdorf an dem Wochenende in die Spielsaison 2023 gestartet. Die Schauspielerinnen und Schauspieler brachten das Publikum mit dem diesjährigen Stück „Die Hochzeits(ver)planer“ von Beate Irmisch vom ersten Moment an zum Lachen. Mit vielfachem und langanhaltendem Applaus wurde die Leistung der Theatergruppe Oberdorf anerkannt – die größte Belohnung für das intensive Proben der vergangenen Wochen.

Das Thema Hochzeit ist so aktuell wie schon lange nicht mehr – und dass bei solch einem einmalig schönen und sehr emotionalen Fest die Gemüter aus dem Lot kommen, kennen vermutlich Viele. So ist auch bei unserem Brautpaar Moni Reichenbach (Lara Klotz) und Klaus Semmelwein (Christian Birk) Einiges los. Moni´s Mutter Elvira Reichenbach (Michaela Günthör) sowie die Bräutigamseltern Lisbeth und Egon Semmelwein (Claudia Klotz und Tobias Stähle) haben natürlich auch so ihre Vorstellungen von einer Hochzeit. Letztere haben eigeninitiativ einfach Onkel Gottfried (Sven Kurz) mitgebracht, der als Diakon doch das Brautpaar trauen könnte. Der Weddingplaner Anton Fürzchen (Markus Baum) gibt sein Bestes, genauso wie auch die Opernsängerin Clementine Brüll (Susanne Späth). Und die Yoga-Koryphäe Margarischi Mahesch Yogi (Sabrina Enzenmüller) soll die Energien im Gasthaus „Zum sanften Lamm“, wo die Hochzeit stattfinden soll, wieder ins Lot bringen. Letztendlich gelingt es den guten Seelen des Hauses, der Wirtin Therese Lamm (Silvia Bucher) und der Küchenmeisterin Herta Wuchtig (Marga Brugger), das Ganze doch noch zu einem guten Ende zu bringen. Weitere Aufführungen finden statt am Do, 12.01., Fr, 13.01., Sa, 14.01. und So, 15.01. sowie am Fr, 20.01. und Sa, 21.01. Die meisten Aufführungen sind nahezu oder ganz ausverkauft; manchmal lohnt es sich jedoch, einfach vorbei zu kommen, um eventuell zurückgegebene Karten zu ergattern. Am Do, 12.01 und Fr, 20.01. sind noch ein paar mehr Plätze zu bekommen.

Reservierung und Information unter Handy-Nummer: 0151-64 68 68 67, jeweils Mo – Fr von 18 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 18 Uhr.