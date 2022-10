Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 17. Oktober fand die jährliche Generalversammlung der Musikkapelle Fischbach im Hotel Traube Fischbach für das Vereinsjahr 2021 statt. Coronabedingt verspätet, üblicherweise immer im Februar eines Jahres. Aufgrund der Pandemie-Situation war das Vereinsleben im Jahr 2021 auch immer noch stark beeinträchtigt. Nur wenige Proben konnten in den Sommermonaten durchgeführt werden und nur ein Auftritt bei einem kleinen eigenen Fest an der Vitus-Kirche („Blasmusik und Wurst to go“). Ansonsten versuchten die Musiker durch Online-Spieleabende weiterhin Kontakt zueinander zu halten und den Instrumentalunterricht ebenfalls online anzubieten. Glücklicherweise konnte der Kassier Jörg Scheffer dennoch von guten Kassenständen, dank Zuschüssen und Spenden, berichten und die 1. Vorsitzende Heike Reibl durfte mitteilen, dass es keinen Mitgliederschwund gegeben hat. Der Verein hat 432 Mitglieder, wovon 219 aktiv Musik machen, 166 davon sind unter 18 Jahre alt, was der tollen Jugendarbeit im Verein geschuldet ist. Die bisherige Jugendleiterin Sarah Rizzo hat nunmehr jedoch nach fast 4 Jahren ihr Amt weitergegeben an Sina Nützenadel. Im Namen der Vorstandschaft bedankte sich die 1. Vorsitzende Heike Reibl bei Sarah für ihre herausragende Arbeit als Jugendleiterin, sie hat mit großem Engagement die Kinder und Jugendlichen im Verein gefördert, begleitet und unterstützt. Als gewählte Beisitzerin bleibt sie der Vorstandschaft zum Glück auch weiterhin erhalten und auch ihrer Nachfolgerin, der erst 19 Jahre alten Sina Nützenadel, sicherte sie ihre Unterstützung zu.

Einstimmig Wiedergewählt wurden außerdem der Kassier Jörg Scheffer und der 2. Vorsitzende Klemens Maier.

Insgesamt blicken die Musiker zuversichtlich in das neue Vereinsjahr, mit hoffentlich vielen gemeinsamen Erlebnissen, Auftritten und sonstigen Aktivitäten.

Wer Lust hat in der Musikkapelle aktiv mitzuspielen ist jederzeit herzlich zum Probenbesuch, jeweils mittwochs, ab 20 Uhr im Probenraum in der Festhalle Fischbach, eingeladen.

Aktuell wird auf das bevorstehende Herbstkonzert am 12. November in der Festhalle Fischbach geprobt. Hier wird die große Kapelle, sowie die Jugendkapelle (eine Gemeinschaftskapelle aus Musikern von Fischbach, Schnetzenhausen, Immenstaad und Kluftern) auftreten. Karten gibt es im Vorverkauf bei allen Musikern, Getränke Siciliano und Frisör Ortlieb Fischbach.