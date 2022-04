Gendern oder nicht: Was wird aus dem Seehas?

Seit diesem Jahr hat das Seehasenfest zwei neue Präsidenten – zum ersten Mal wegen der besseren Aufgabenverteilung als Doppelspitze. Neben Kai Nopper ist Christine Waggershauser Präsidentin. Damit ist seit 1949 zum ersten Mal eine Frau in dieser Rolle. Für Christine Waggershauser und Kai Nopper hat das jedoch nichts mit Rollenverteilung oder Gendern zu tun, sondern hat sich einfach so ergeben.

Es könne irgendwann auch mal so sein, dass zwei Frauen oder zwei Männer Präsidenten werden. Es gehe um das Fest, nicht um Geschlechterverteilung. Trotzdem liegt da die Frage nahe, ob der Seehas nicht auch mal Seehäsin werden könnte. Seehasenfest-Präsidentin Christine Waggershauser und SZ-Redakteur Ralf Schäfer sagen dazu ihre Meinungen.

Der Seehas wird wohl nicht weiblich... (Foto: Grafik: Stopper)

Christine Waggershauser: Namensänderung ist kein Thema

Seehas oder Seehäsin? Für mich hat sich diese Frage gar nicht gestellt. Der „Seehas“ ist eine bestehende Kultfigur und ich käme gar nicht in Versuchung, über „Seehas“ oder Seehäsin nachzudenken. Und dabei geht es mir gar nicht darum, der Kultfigur einen männlichen Stempel aufzudrücken, den es zu überdenken gelte.

Der „Seehas“ ist eine Traditionsfigur, die zu unserem Häfler Seehasenfest gehört, eine Figur, die dem Seehasenfest eine ganz besonders sympathische Note gibt.

Damit wäre so einiges ad absurdum geführt und Traditionen würden zusehends verwässern oder gar verschwinden. Christine Waggershauser, Präsidentin des Seehasenfestes

Wir blicken mit Freude auf ein Seehasenfest 2022, nach einer zweijährig pandemisch bedingten Pause, und da gilt es daran zu arbeiten, wie dieses Fest sehr gut gelingen und unseren kleinen (und großen) Kindern eine Freude bereiten kann. Eine Namensänderung ist hier kein Thema.

Mit Freude denke ich an einen Hasenklee, an die vielen Sportevents, Theater und Kindermitmachaktionen. Ein Blick auf diese Dinge muss im Vorrang stehen. Eine Namensänderung wäre nicht zielführend.

Wenn wir Kultfiguren – gleich welcher Art oder welchen Geschlechts – einer Namensneuschaffung unterziehen wollten, müssten wir uns auch grundsätzlich Gedanken über Umbenennungen von Festen und Feiern machen. Und damit wäre so einiges ad absurdum geführt und Traditionen würden zusehends verwässern oder gar verschwinden.

Ich freue mich über jedes Fest und über jede dazugehörige Kultfigur, egal ob weiblich, männlich, divers oder ganz neutral. Jede Figur hat ihre eigene Geschichte, die man einfach auch mal so stehen lassen und sich ihrer freuen sollte.

Ralf Schäfer: Warum nicht auch mal eine Frau in das Kostüm?

Der Seehas ist eine Figur, die seit Jahrzehnten Bestand hat, sich Gepflogenheiten und dem Zeitgeschehen angepasst hat und die auch im Jahr 2022 keineswegs veraltet oder überholt erscheint. So aktuell diese – ich würde sie als Kultfigur bezeichnen – ist, so sehr dürfen wir heute mit diesem Seehas auch modern umgehen.

Nun hat das Präsidium des Seehasenfestes, dieses seit 1949 stattfindenden Kinder- und Heimatfestes, zum ersten Mal mit Christine Waggershauser eine Frau zur Präsidentin, nachdem diese Arbeit im vergangenen Jahr Irene Mommertz bereits kommissarisch geleistet hat. Was liegt da näher, zu fragen, ob der Seehas nicht auch mal eine Seehäsin sein darf.

Es muss gestattet sein, dass eine Frau in das Kostüm des Seehasen schlüpft. Ralf Schäfer, Redakteur

Bei allem Respekt vor aktuellen sprachlichen Entwicklungen des Genderzeitalters, aber auch hier sind Grenzen gesetzt. Der Seehas wird Seehas bleiben, wie das Sandmännchen auch kein Sandfräulein wird, was dann wieder zu berechtigten Debatten über die Verniedlichung des weiblichen Geschlechts führen würde, die wir mit der Abschaffung des Wortes „Fräulein“ im Sprachgebrauch ja gottseidank auch überwunden haben.

Aber es muss gestattet sein, dass eine Frau in das Kostüm des Seehasen schlüpft. Warum muss das immer ein Mann machen? Das soll an dieser Stelle auf gar keinen Fall Kritik am aktuellen Seehas Peter Sikora sein. Der Seehas ist eine derart souveräne und starke Figur, dass er egal von welchem Geschlecht gespielt werden kann. Es geht um die Sache – wie bei der Wahl des Präsidiums – und nicht um Geschlechterrollen.