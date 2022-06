Gemütliche Feierabend-Radtouren für alle

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit 20 Jahren bietet der ADFC Bodenseekreis von April bis September freitags alle zwei Wochen geführte Feierabendtouren an. Das Tempo auf den 20 bis 30 Kilometer langen Radtouren mit Start und Ziel in Friedrichshafen ist gemütlich angelegt. Jeder ist willkommen – mit oder ohne elektrisch unterstütztem Fahrrad, eine Mitgliedschaft im ADFC ist keine Voraussetzung. Der Treffpunkt ist um 17 Uhr am Eingang des Graf-Zeppelin-Hauses in Friedrichshafen.

Die nächste Termine sind am 10. und 24. Juni, Kontakt: heinz.graf@adfc-bw.de Foto: Bernhard Glatthaar/ADFC