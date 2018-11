Gemeinschaft Siedlung Löwental stellt sich neu auf

Edeltrud Wösle ist nach 24 Jahren Vorstandsarbeit im Verein Gemeinschaft Siedlung Löwental verabschiedet worden. Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung wurde der Vorstand neu gewählt.

Die Gemeinschaft Siedlung Löwental in Friedrichshafen hatte am vergangenen Freitag zu ihrer Mitgliederversammlung eingeladen. Es standen Satzungsänderungen an und die Neuwahlen des Vorstandes. Im vollen Gemeindehaus „Zum Guten Hirten“ konnten dazu 94 Anwesende, also über 30 Prozent aller Mitglieder begrüßt werden.

Nach 24 Jahren aktiver Vorstandsarbeit, davon die ersten acht Jahre als Schriftführerin und dann 16 Jahre als 1. Vorsitzende, verabschiedete sich Edeltrud Wösle aus dem Vorstand. Ebenso verabschiedeten sich Stefan Rueß (8 Jahre), Rosi Uhl, Ilona Kolb und Theresa Maier nach jeweils 2 Jahren Tätigkeit im Vorstand. Damit die Gemeinschaft Siedlung Löwental eine Zukunft hat und weiterbestehen kann, war es Edeltrud Wösle wichtig, rechtzeitig Nachfolger zu finden, die ebenfalls bereit sind, mit Herz und Hand anzupacken. Und es ist ihr gelungen, Personen zu finden, denen der Verein Gemeinschaft Siedlung Löwental auch am Herzen liegt.

Gute Mischung

Besonders erfreulich ist, dass für den neuen Vorstand (fast) neu Zugezogene und echte „Siedlerkinder“ gewonnen werden konnten. Diese „Siedlerkinder“ waren selbst zum Teil vor 20 Jahren schon Flötenkinder beim Adventssingen oder Trommlerkinder beim Hemdglonkerumzug. Bereits die Eltern dieser „Kinder“ haben sich engagiert, und die Kinder sind von klein auf hineingewachsen. Jetzt besteht der Vorstand aus einer guten Mischung der Generationen. Und neue und jüngere Köpfe haben auch neue und jüngere Ideen. So können der ehemalige Vorstand und die Siedlergemeinschaft mit Gelassenheit und Freude der Zukunft des Vereins Gemeinschaft Siedlung Löwental entgegensehen. Der Verein wird jetzt durch drei einzelvertretungsbefugte Vorsitzende geführt. Dies sind Markus Maier, Jan Etzel und Philipp Häfele. Kassiererin ist Renate Pöschko, Schriftführer Volker Dunz und die Beiräte sind Claudius Müller, Sandra Giordano, Ann-Kristin Neuschel und Volker Kirchner.