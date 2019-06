Gemeinsam im Stadtteil den Pinsel schwingen

Ein Kunstprojekt der besonderen Art findet im Seniorenzentrum Wilhelm-Maybach-Stift der Bruderhaus-Diakonie statt. Die Kunstgruppe des Stifts ist bereits aktiv, um für eine im Herbst stattfindende Vernissage zum zehnjährigen Bestehen des Hauses zu malen und zu gestalten, wie die Diakonie in einer Pressemitteilung schreibt.

Kunst bereichere das Leben, verbinde, sei kommunikativ, schaffe Begegnung und lasse Kultur erleben. Ziele und Werte, die der BruderhausDiakonie wichtig sind – und in diesem Stil soll auch Geburtstag gefeiert werden, der zehnte.

Die Vernissage soll Bewohner, Angehörige, Mitarbeiter, Nachbarn und Künstler aus dem Stadtteil zusammenbringen. Kooperierende Einrichtungen wie das Kinderhaus Habakuk und das Karl-Maybach-Gymnasium sind am Projekt auch beteiligt. Begegnung im Haus und Vernetzung im Stadtteil – dies waren in den vergangenen zehn Jahren tragende Säulen des Stifts und sollen es auch weiter sein. Darum soll es eine Ausstellung über die Grenzen des Hauses hinweg geben.

Das Stift möchte nun Hobbykünstler, Künstler und solche, die am Malen Freude haben, einladen, an der Aktion mitzumachen. Sie sollen zu Hause ein Bild malen, das dann gemeinsam mit allen anderen ausgestellt wird. Auftakt der Ausstellung wird eine Vernissage sein. Ausgestellt wird im öffentlich zugänglichen Eingangsbereich des Seniorenzentrums und in der Begegnungsstätte. Interessierte, bevorzugt aus dem Stadtteil Kitzenwiese und St. Georgen, sind eingeladen, sich im Seniorenzentrum eine Leinwand abzuholen und bis zur Vernissage im Herbst ein künstlerisches Werk zu erstellen. Das Stift freue sich über eine rege Beteiligung und lädt herzlichst ein.

Die Kunstgruppe des Stifts wird von Kunsttherapeutin Anne Stümke angeleitet und befindet sich in Vorbereitung auf die Veranstaltung im Oktober. Die Bruderhaus-Diakonie setzt bewusst auf künstlerische Angebote im Seniorenzentrum Wilhelm-Maybach-Stift. Diese sprechen nicht nur aktive, kunstinteressierte Bewohner an. Vorkenntnisse im Malen oder Zeichnen spielen in der Gruppe keine so große Rolle. Eine Teilnehmerin, die mit großer Freude den Pinsel schwingt, drückt es so aus: „Nein, malen kann ich echt nicht, aber es macht mir große Freude. Ich male einfach, was in mir ist.“ Mit wenigen ruhigen und klärenden Vorgaben schafft die Kunsttherapeutin eine Atmosphäre, die die Kreativität anregt.