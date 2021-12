Gemeinsam gegen den Corona-Blues: Nasenspitze anheben und lächeln

Die Aussichten sind trüb. Unser SZ-Adventskalender schafft helle Momente. Denn hinter jedem Türchen steckt ein Mensch vom Bodensee, der auf seine ganz eigene Weise folgende Frage beantwortet: Wie kommen wir gut durch den Corona-Winter?

Den Anfang macht Katja Eberle, Yogalehrerin und Achtsamkeitstrainerin:

Die Tage werden kürzer, und wir sind aufgefordert, uns zurückzuziehen. Statt sich an Situationen und Gegebenheiten zu reiben, die man nicht ändern kann, halte Dich an das, was Du beeinflussen kannst, im Kleinen, vielleicht mit täglichen Mini-Ritualen wie diesen.

1. Neu ausrichten: setze Dich aufrecht hin, die Oberarme ein wenig zurück und nimm wahr, wie der Brustkorb sich weitet. Lass den Kopf schweben, hebe die Nasenspitze ein klein wenig an und lächle. Du wirst merken, es ist nicht möglich, schwere Gedanken zu denken.

2. Die innere Einstellung ausrichten: Es mal „gut sein lassen“, statt immer meinen zu müssen. Eine wunderbare Übung ist, den Atem zu beobachten. Wahrnehmen wie die Atmung Deinen Körper bewegt, ganz von allein, egal ob Du arbeitest oder schläfst.

Jeder Atemzug bringt frischen Sauerstoff und jedes Ausatmen nimmt alles mit, was Du nicht mehr brauchst. Versuche den Atem bis in den Bauch wahrzunehmen, die tiefe Bauchatmung aktiviert den Vagusnerv und wirkt entspannend.