Gemeinsam für Bangladesch: Lehrer spenden 1620 Euro

Die Lehrer der Hugo-Eckener-Schule spenden 1620 € und ermöglichen damit den Unterricht einer Grundschulklasse in Bangladesh für ein Jahr. Im Rahmen des Programms „Jedes Kind braucht Bildung“ in Zusammenarbeit mit der Organisation NETZ wird Schulklassen in Bangladesch und im Besonderen den Kindern der ärmsten Familien der Zugang zu Bildung ermöglicht. Im folgenden Jahr wird einem Pressebericht zufolge mit den Geldern aus Friedrichshafen eine Schulkasse in der Region Rangpur unterstützt.

Personalratsvorsitzender Markus Böhlen betont: „Natürlich thematisieren wir weltweite Arbeits- und Bildungsbedinungen zum Beispiel im Wirtschafts- oder Gemeinschaftskundeunterricht. Aber wir wollen als Kollegium zeigen, das gesellschaftliche Verantwortung nicht an den Schultüren und im Unterricht endet.“ Die Schüler im Einzelhandel engagieren sich seit 2003 – nach einem verheerenden Brand in einer Textilfirma in Bangladesch, heißt es in der Mitteilung. Seit 2014 unterstützen die gesamte Schülerschaft und das Kollegium der Hugo-Eckener-Schule mit Aktionen und Spenden den gemeinnützigen Verein NETZ Partnerschaft für Entwicklung und Gerechtigkeit e.V..