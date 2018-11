Gleich zwei Angebote für und mit Eltern hat die Bodensee-Schule St. Martin am vergangenen Samstag organisiert: Beim vierten Teil des diesjährigen Elternseminars gab es viele Informationen rund um das Thema „Gemeinsam erziehen in Elternhaus und Schule“, und beim traditionellen Werkstatttag bastelten mehr als 200 Eltern Hübsches und Besonderes für den Basar am Schulfest, berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Mit einem eindrucksvollen Wortgottesdienst eröffnete das Pastoralteam der Bodensee-Schule St. Martin am Samstagmorgen den vierten Teil des Eltermseminars. Danach gab es bei einem gemeinsamen Mittagessen Gelegenheit, das nachhaltige Essensangebot aus der eigenständigen Küche der Bodensee-Schule St. Martin zu testen und an einer abschließenden „Schuldorf-Führung“ teilzunehmen. Das Elternseminar hilft den Müttern und Vätern, sich in der Erziehungs-und Bildungseinrichtung der Bodensee-Schule St. Martin zu orientieren und fördert die gemeinsame Partizipation im Erziehungsauftrag der Kinder, schreibt die Schule. Eltern erhalten einen Einblick in die Theorie und Praxis der Strukturelemente der Schule.

Für Eltern sei dies eine willkommene Gelegenheit sich mit dem Konzept der Schule des individualisierten Lernens und der Erziehung zu Eigenverantwortung und Selbständigkeit in demokratisch-christlicher Gemeinschaft auseinanderzusetzen.

Auch der Werkstatt-Tag im Herbst ist eine feste, kreative und gemeinschaftsfördende Einrichtung an der Bodenseeschule, heißt es weiter in der Mitteilung. An verschiedenen Orten des Schulhauses wird gewirkt, vieles davon als Vorbereitung für das Schulfest am Samstag vor dem ersten Advent, dieses Jahr am 1. Dezember. Mehr als 200 Eltern bastelten und fertigten Produkte für den Basar am Schulfest. Es entstanden wunderschöne Töpferarbeiten, weihnachtliche Tischdecken, Engel und andere Weihnachtsartikel aller Arten und mit verschiedenen Werkstoffen wie Federn, Papier, Draht, Holz oder Stoff. Ein großartiges Weihnachtssortiment, meint die Schule. Das „Gemeinsame Werkeln“ sei ein einzigartiges Miteinander von Eltern und Mitarbeitern, gleichzeitig hatten über 100 Kindern in der Kinderbetreuung einen erlebnisreichen Tag, gestaltet von Mitarbeitern und begleitet von Oberstufengymnasiasten, die ihr Unterrichtsfach Pädagogik live erfahren durften.

Beim Mittagessen begegneten sich die Eltern des Werkstatt-Tags und die Teilnehmer des Elternseminars und kamen miteinander ins Gespräch, auch die Vertreterinnen der Elternschaft informierten über das Schulleben und freuten sich über anregende Gespräche.