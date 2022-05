Gemeinderatsfraktion SPD/Linke will, dass die Stadt Energie spart

Mit Sofortmaßnahmen wie dem Abschalten der Heizungen in Schulgebäuden und Sporthallen während der Ferien können die Gemeinden noch in diesem Jahr 10 Prozent ihres Energiebedarfs senken und das ganz ohne Investitionen. Diese Aussage der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH (KEA) hat die Gemeinderatsfraktion SPD/Die Linke zum Anlass genommen, kurz vor den Osterferien bei der Stadt anzufragen, welche Schritte sie unternimmt.

Schulungen nötig

Die Fraktion sieht in der gezielten Schulung der Hausmeister und der kontinuierlichen, mindestens monatlichen Erfassung der Verbrauchsdaten städtischer Gebäude und Schwimmbäder die Basis für den Erfolg. Die Fraktion möchte wissen, in welchem Umfang städtisches Personal bereits geschult wurde, um die Verbrauchsdaten zu erfassen, Heizungen passend einzustellen oder die Heizungen entsprechend den Ferienzeiten in Schulen und Sporthallen auszuschalten oder erheblich zu drosseln.

Stelle gefordert

Die Fraktion schlägt vor, eine zu 70 Prozent über Landesmittel geförderte Stelle für das Energiemanagement einzurichten. Und falls nicht bereits geschehen, die entsprechende Schulungen und Webinare (Online-Seminare) für technisches Personal unter anderem von KEA-BW zu nutzen. Um das Bewusstsein für einen sparsamen Umgang mit Strom, Gas oder Öl zu stärken, regt die Fraktion an, dass die Stadt für die Mitglieder des Gemeinderats erstmalig den informativen KEA-Newsletters bestellt und Pressemitteilungen der KEA-BW in den Gemeindeblättern und örtlichen Presse veröffentlicht.