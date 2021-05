Gemeinderat tagt öffentlich im GZH

Der Häfler Gemeinderat trifft sich am Montag, 17. Mai, zu einer öffentlichen Sitzung im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses. Beginn ist um 16 Uhr. Um 18 Uhr können Bürger in der Einwohnersprechstunde Fragen an Oberbürgermeister Andreas Brand stellen, teilt die Stadt mit.

Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen die Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen in Friedrichshafen in Bezug auf den Kindergartenbedarfsplan 2021/2022, der Bericht über die Entwicklung des ÖPNV in den Jahren 2018 bis 2020, die Einführung eines E-Card-Kurzstreckentarifs für einen Euro im Stadtverkehr Friedrichshafen und die Rabattierung durch die Stadt Friedrichshafen sowie die Übertragung der ÖSPV-Bestellkompetenz auf die Stadt Friedrichshafen für den Gebietsgrenzen überschreitenden Stadtverkehr und ihre Finanzierungsvereinbarung.

Zudem stehen der Beschluss zur Überprüfung des Lärmaktionsplanes Friedrichshafen, der Baubeschluss für die geschlossene Kanalsanierung in Kluftern, die Ergänzungsvereinbarung für ein interkommunales Gewerbegebiet mit der Gemeinde Immenstaad sowie der Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss für die Begrünungssatzung der Stadt Friedrichshafen auf der Tagesordnung. Geplant ist, die soziale Betreuung in den Obdachlosenunterkünften durch den Kooperationsverbund Dornahof/Arkade zu verlängern. Darüber muss der Gemeinderat beschließen.

Auch die Vergabepraxis für unbebaute städtische Grundstücke sowie der Bedarfsbeschluss für das Bauvorhaben Alter Weinberg in Ittenhausen-Nord stehen zu Entscheidung an. Abschließend werden von den Fraktionen gestellte Anträge eingebracht.