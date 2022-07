Gemeinderat tagt mit Mammutprogramm

Es ist ein Mammutprogramm: Auf der Tagesordnung für die letzte Sitzung des Gemeinderates Friedrichshafen vor der Sommerpause stehen 23 Tagesordnungspunkte. Die Sitzung beginnt deshalb laut Mitteilung der Stadt am Montag, 25. Juli, bereits eine halbe Stunde früher, also um 15.30 Uhr. Sie findet in der Messe Friedrichshafen in der Halle A 2, Neue Messe 1, statt.

Die Sitzung beginnt mit einigen personellen Änderungen im Gemeinderat: Maren Schwarz-Erfurth legt ihr Gemeinderatsmandat nieder und Dagmar Mader soll als ihre Nachfolgerin verpflichtet werden. Anschließend müssen die gemeinderätlichen Ausschüsse wegen des Ausscheidens von Maren Schwarz-Erfurth neu gebildet werden.

Als neuer Ortsvorsteher für Ailingen soll Andreas Lipp bestellt werden. Weitere Tagesordnungspunkte sind: Kulturhaus Caserne, die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes 2022, die Schaffung eines Sharing-Angebots für E-Scooter und Pedelecs sowie die Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr 2021 und die wirtschaftliche Lage 2022 der Messe Friedrichshafen und der Internationalen Bodensee-Messe Friedrichshafen.

Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit der gestalterischen Aufwertung der Innenstadt, des Flughafens Friedrichshafen, der Fortschreibung des qualifizierten Mietspiegels, dem Neubau der Albert-Merglen-Schule und der Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe für Friedrichshafen.

Weitere Themen sind unter anderem der Zwischenbericht zum Haushalt 2022, der Jahresabschluss 2021 und die Dotierung 2022 der Zeppelin-Stiftung Ferdinand. Um 18 Uhr findet die Einwohnerfragestunde statt.