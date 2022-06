Gemeinderat tagt in der Messe Friedrichshafen

Der Gemeinderat tagt am Montag, 27. Juni ab 16 Uhr in den Räumen Österreich und Schweiz in der Messe Friedrichshafen. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Zu Beginn der Sitzung wird Oberbürgermeister Andreas Brand Stadtrat Gerhard Leiprecht für seine 15jährige Zugehörigkeit und die Stadträtinnen Angelika Drießen und Mirjam Hornung für ihre 10jährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat ehren. Auf der Tagesordnung stehen laut Mitteilung auch die Einführung der Echt Bodensee Card in der Stadt Friedrichshafen, die Begrünung der Fassade des Technischen Rathauses und das Zweckentfremdungsverbot für Wohnraum. Um 18 Uhr findet die Einwohnerfragestunde statt. Weitere Informationen sind im Internet unter www.sitzungsdienst.friedrichshafen.de zu finden.