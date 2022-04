Gemeinderat tagt im Graf-Zeppelin-Haus

Am Montag, 25. April, treffen sich die Mitglieder des Gemeinderates im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses. Die Sitzung beginnt um 16 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen der Grundsatzbeschluss zur Schaffung eines Sharing-Angebots für E-Scooter und Pedelecs, der Satzungsbeschluss für den Karl-Olga-Park sowie die Baubeschlüsse für die temporäre Umgestaltung der Friedrichstraße und die Generalsanierung des Bauwerks der Schlammstabilisierung und der Faulbehälter.

Weitere Themen sind die Erhöhung der genehmigten Gesamtkosten für den Bau einer Kindertageseinrichtung in Fischbach, der Bericht zur Bedarfsanalyse der Sporthallen in der Innenstadt und die Besetzung eines Mitglieds im Beirat für Architektur und Stadtgestaltung. Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die soziale Betreuung in den Obdachlosenunterkünften Keplerstraße 7 und Ittenhauser Straße 7. Diese soll an den Kooperationsverbund Dornahof/Arkade übergeben werden. Um 18 Uhr findet die Einwohnerfragestunde statt.