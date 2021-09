Gemeinderat tagt am 4. Oktober öffentlich

Am Montag, 4. Oktober, treffen sich die Mitglieder des Gemeinderates im Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppelin-Hauses zur öffentlichen Sitzung um 16 Uhr. Bürgerinnen und Bürger können in der Einwohnersprechstunde um 18 Uhr Fragen an Oberbürgermeister Andreas Brand stellen. Das gibt die Stadt Friedrichshafen in einer Medieninformation bekannt.

Auf der Tagesordnung stehen der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan „Karl-Olga-Park“ für die Wohnbebauung Ehlersstraße, die gestalterische Aufwertung der Innenstadt durch die Umgestaltung des Adenauerplatzes, die Änderung der Führung des Bodenseeradweges bei der Anschlussstelle Fischbach West, die Erhöhung des jährlichen Zuschusses sowie ein einmaliger Investitionszuschuss für das Kulturhaus Caserne.

Darüber hinaus beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Errichtung einer Kindertagesstätte im Baugebiet „Lachenäcker Erweiterung Ost“, der Beschaffung von Luftfiltergeräten für die Schulen und Kindertagesstätten, dem gemeinsamen Antrag für die Beflaggung zum IDAHOBIT am 17. Mai und die Neubesetzung von Mandaten in den städtischen Beteiligungsgesellschaften. Darüber hinaus wird ein gestellter Antrag eingebracht.