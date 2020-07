Gemeinderat Friedrichshafen tagt letztmals vor der Sommerpause

Der Gemeinderat Friedrichshafen trifft sich am Mittwoch, 22. Juli, zu einer öffentlichen Sitzung in der Messehalle A2. Beginn ist um 15 Uhr. Es ist die letzte Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien. Unter anderem spricht das Gremium über den vorläufigen Jahresabschluss des Klinikums und der Tochtergesellschaften sowie über die aktuelle wirtschaftliche Lage des Klinikverbundes.

Es wird über die Gewährung von Investitions- und Betriebskostenzuschüssen für den Medizincampus Bodensee beraten, außerdem über das weitere Vorgehen am Klinikstandort 14 Nothelfer in Weingarten.

Außerdem wird der Rat an dem Nachmittag über die aktuelle Wohnraumsituation von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung und Obdachlosen in Friedrichshafen und die Überprüfung des Lärmaktionsplans – insbesondere um Straßenverkehrslärm diskutieren. Außerdem soll die Zuständigkeit für verschiedene Straßen mit der Inbetriebnahme der B 31-neu geändert werden, um den Verkehr in Friedrichshafen neu ordnen zu können.

Auf der Tagesordnung stehen auch noch die Entwicklung des Fallenbrunnens Nordost, der Neubau des Kinderhauses Habakuk sowie der Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss zum Bebauungsplan „Seemoos-Kirschgarten“. Außerdem wird über den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur Installation von Trinkbrunnen im Stadtgebiet und über den Antrag der Fraktion Netzwerk für Friedrichshafen zur Planung und Durchführung eines „Bahngipfels“ beraten.

Geparkt werden kann auf dem Messeparkplatz P1 West, der Weg zum Sitzungssaal ist ausgeschildert. Mit dem Bus ist die Messe über Linie 5 erreichbar, die letzte Abfahrt zurück ist um 20.02 Uhr.