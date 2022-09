Gelungener Tag der offenen Tür beim SCS-Kinderturnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim „Tag der offenen Tür“ vom Ski-Club Schnetzenhausen waren Kinder bis 12 Jahre eingeladen, am Samstag 24. September bei einem spielerischen Nachmittag im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen dabei zu sein. Trotz durchwachsenem Wetter fanden zahlreiche Familien den Weg nach Schnetzenhausen und konnten erleben, wie ihre Kinder Begeisterung am Kinderturnen zeigten.

Im Rahmen einer Initiative der deutschen Turnerjugend DTJ zur Re-Aktivierung von Kindern und Jugendlichen in den Turnvereinen nach der Corona-Krise organisierten rund 15 Übungsleiter und Helfer aus dem SCS-Freizeitsport den Tag der offenen Tür im Dorfgemeinschaftshaus. Unter dem Motto „Ab in den Dschungel“ stand ein Geräte-Parcours bereit, den die Kinder als actionreiche Erlebnislandschaft erleben konnten. Die Übungsleiter des Kinderturnens warben dabei für ihre Gruppen und begeisterten viele Kinder und Eltern für den Vereinssport und den Spaß an Bewegung.

Der Ski-Club Schnetzenhausen bietet neben seinem breiten Wintersportangebot und dem in ganz Friedrichshafen beliebten Skiheim in Laterns ganzjährig ein breites Angebot für Groß und Klein im Freizeitsport. Die ehrenamtlichen Übungsleiter sorgen für abwechslungsreiche Kurse vom Vorschulturnen über Functional Training bis hin zur Seniorengymnastik. Indoorkurse finden im Dorfgemeinschaftshaus Schnetzenhausen statt. Wer lieber an der frischen Luft ist, kann am Nordic Walking teilnehmen oder bei Outdoorwochenenden Bergsportangebote wie Wandern oder Biken erleben.

Abgerundet wurde der Tag der offenen Tür durch Informationsangebote über das Vereinsgeschehen, Getränke zur Abkühlung für die turnenden Kinder, sowie Bio-Eis vom Hof Schätzlesruh. Die Sparkasse Bodensee stellte Geschenke bereit, die die Kinder für das erfolgreiche Absolvieren des Turn-Parcours erhielten.

Ausführliche Informationen über das breite Sportangebot des Ski-Club Schnetzenhausen gibt es im Internet unter ski-club-schnetzenhausen.de und im jährlichen Winterprogramm, das in den nächsten Wochen erscheint. Bei der Abteilungshauptversammlung am 11. Oktober im Hotel Krone Schnetzenhausen sind alle Mitglieder eingeladen um 19.30 Uhr sich über die anstehende Saison zu informieren und mehrere Ausschussämter neu zu wählen.