Nach Herzenslust schmökern, vielleicht auch in längst vergangenen Jugenderinnerungen schwelgen, natürlich auch kaufen und verkaufen, all das war bei der 49. Auflage der Internationalen Briefmarken- und Münzbörse mit Mineralienmarkt (MMB) am Sonntag in der Häfler Messe möglich. Die Besucher kamen auch in diesem Jahr wieder reichlich.

Natürlich liegt die Briefmarke derzeit nicht mehr im Fokus des jugendlichen Interesses, wie das vor ein, zwei Generationen noch der Fall war. Das weiß auch Klaus Irtenkauf als Vorsitzender des Häfler „Vereins der Briefmarken- und Münzsammler“. Doch es gibt auch Lichtblicke am Horizont. „Wir haben derzeit wieder eine Jugendgruppe mit sechs Jugendlichen, die sich monatlich einmal trifft“, erzählt Irtenkauf. Bei insgesamt 103 Ausstellern aus ganz Europa zeigt er sich mit dem Verlauf der Messe durchaus zufrieden. „Auch wenn die Halle nicht mehr ganz so voll ist, wie vielleicht noch vor einigen Jahren“, meint er.

Dass es schwierig ist, die Jugend fürs Briefmarkensammeln zu begeistern, davon kann auch Dieter Schalle, Vorsitzender des Landesverbands Südwestdeutscher Briefmarkensammlervereine aus Remseck, ein Lied singen. Er und sein Team sind wie immer als kostenloser „mobiler Beratungsdienst“ im Einsatz und stehen Sammlern mit Rat und Tat zur Seite. „Postfrische Briefmarken sollten zum Beispiel immer im Stehen und niemals liegend aufbewahrt werden, weil sie sonst allzu leicht am Untergrund festkleben“, erklärt er einem Messebesucher.

Am Jugendstand trifft man derweil auf die elfjährige Lisa aus Kressbronn, die mit ihren Eltern und ihrem Bruder gekommen ist. „Ich habe mich heute dazu entschlossen, auch zu sammeln“, sagt sie und erzählt, dass sie zum Start schon ein paar Marken auf der Messe eingekauft hat. Welche Marken sie denn sammeln möchte? „Am besten gefallen mir Motive von Tieren“, sagt Lisa.

Erfahrene Sammler sind hingegen Andreas Straub, sein Sohn Christian und sein Bruder Michael, die im östlichen Bodenseekreis wohnen, aber seit Jahren zu den Stammkunden der MMB zählen. „Schon damals, als die Messe noch in der alten IBO-Halle über die Bühne ging“, berichtet Andreas Straub. Sammeln habe in seiner ganzen Familie Tradition. „Ist aber vorwiegende Männersache“, fügt er schmunzelnd hinzu. „Dinge zu erhalten, die Geschichte gesehen und vergangene Zeiten erlebt haben, das gefällt uns einfach“, so die einhellige Meinung von Vater, Sohn und Bruder, die heute zwei Polymermünzen gekauft haben – aus der subtropischen und der tropischen Zone. „Ich habe auch schon eine kleine Sammlung“, erzählt der 13-jährige Christian mit berechtigtem Stolz. „Zu meinen Highlights gehören eine Kaiser-Wilhelm-Münze und eine alte österreichische Dukatenmünze.“

Zurück zu den Briefmarken: Maria Benedico Morante aus Riedlingen hat eine Sammlung von ihrem Vater übernommen. „Ich versuche, ein wenig Ordnung hineinzubringen“, betont sie. Gepackt von der Sammelleidenschaft sind auch ihre beiden Kinder, der neunjährige David und die siebenjährige Marisol. „Ich sammle Tiermotive, vorwiegend Schildkröten – und bereite sogar eine eigene kleine Ausstellung vor“, verrät er. Beraten wird die Familie am Stand von Theolinde Schumann aus Horb. „Eigentlich sammeln nur mein Mann und mein Sohn“, sagt sie. „Aber ich gehe trotzdem gerne auf Messen mit. „Es ist einfach schön, mit netten Leuten ins Gespräch zu kommen.“