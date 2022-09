Gelebte internationale Freundschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 13. Mal trafen sich Anfang September die Senioren des TC Langenargen und des TC Arbon. Diesmal auf der Anlage des TCL. Bei herrlichem Tenniswetter begrüßte Mannschaftsführer Klaus Kloth die Gäste und betonte die Bedeutung solcher internationalen Begegnungen gerade in Zeiten wie diesen. Man freute sich, nach so vielen Jahren fast immer wieder die gleichen Gesichter zu sehen. Alexander Trauthwein überbrachte im Namen des urlaubenden Bürgermeisters Münder das Willkommen der Gemeinde. Bei den Gästen war mit Didi Feuerle sogar der bis vor Kurzem stellvertretend wirkende Stadtpräsident von Arbon als Spieler dabei. Verteidiger des Wanderpokals war der TCL. Gespielt wurden 8 Einzel und 4 Doppel. Trotz des freundschaftlichen Charakters war natürlich doch auch ein gutes Stück Ehrgeiz dabei. 4:4 stand es nach den Einzeln. Eng war es auch bei den Doppeln. Trotz zwei Matchtiebreaks war der TCL mit 3:1 erfolgreich und holte sich mit 7:5 erneut den Wanderpokal. Nun schon zum 10. Mal. Mit leckeren schwäbischen Maultaschen wurde dieser schöne Tennistag abgeschlossen und der TCL nahm gerne die Einladung zum 14. Treffen im nächsten Jahr in Arbon an.