Geldbörsen und Handys gestohlen

Zwei Frauen sind am Dienstag in Friedrichshafener Einkaufsmärkten Opfer von Taschendiebstählen geworden. Gegen 10.40 Uhr bemerkte eine 84-Jährige in einem Laden in Manzell, dass sowohl ihr Geldbeutel als auch ihr Mobiltelefon aus ihrem Einkaufswagen gestohlen worden waren. Bei der umgehenden Sperrung der Karten, musste sie feststellen, dass die Täter bereits einen hohen dreistelligen Eurobetrag von ihrem Konto abgehoben hatten.

Gegen 13.45 Uhr stellte eine 62-Jährige in einem Lebensmitteldiscounter in der Ravensburger Straße das Fehlen ihres Geldbeutels und ihres Handys fest. Auch sie veranlasste umgehend eine Kartensperrung und wurde von ihrer Bank darauf aufmerksam gemacht, dass bereits versucht worden war, Geld abzuheben. Die Geldbörsen der beiden Frauen ließen die Täter im näheren Umkreis ohne Bargeld zurück.

Ob die Diebstähle in Zusammenhang stehen, ist laut Polizei aktuell noch nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals eindringlich dazu, keine Wertsachen unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zurückzulassen. „Tragen Sie Wertgegenstände in verschlossenen Taschen möglichst nah am Körper, sodass ein Diebstahl erschwert wird“, heißt es im Polizeibericht.