Eine unbekannte Frau hat am vergangenen Freitag in einem Lebensmittelgeschäft in der Albert-Maier-Straßemehrere Bankkarten aus der Umhängetasche einer 66-jährigen Kundin entwendet und damit gegen 10 Uhr einen vierstelligen Betrag am Bankautomaten in Jettenhausen abgehoben, teilt die Polizei mit. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls und Betrugs aufgenommen.