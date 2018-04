Wer kennt sie nicht? Die gelben Schilder der Wanderwege im Bodenseekreis und teilweise auch im benachbarten Kreis Konstanz und Biberach sorgen dafür, dass Touristen und Einheimische nicht die Orientierung verlieren und sicher ans Ziel kommen.

Damit die Qualität erhalten bleibt und kein Wildwuchs entsteht, hat das Landratsamt Bodenseekreis und die Stadt Friedrichshafen in Zusammenarbeit mit der Grafikagentur Pragmadesign das „Handbuch zur einheitlichen Wanderwegebeschilderung für die Region Bodensee-Oberschwaben“ komplett überarbeitet. Gemeindeverwaltungen, Bauhöfe, Planungsbüros, Wandervereine und ehrenamtliche Wegewarte können es ab jetzt nutzen, um die Beschilderung in ihrem Bereich zu pflegen, zu ergänzen und zu verbessern. Das Werk wurde um einen dritten Teil ergänzt, der sich der Unterhaltung des Wanderwegenetzes und seiner Beschilderung widmet. Es bietet großzügige Illustrationen und viele Anleitungen zur richtigen Beschilderung. „Wir wollen den Gemeinden der Region eine Hilfestellung bei der Ausgestaltung und Pflege des Wanderwegenetzes anbieten“, sagte Tillmann Stottele, Abteilungsleiter Umwelt und Naturschutz der Stadt Friedrichshafen.

Wanderer in der Region sollen profitieren

Davon profitieren alle Wanderer in der Region Bodensee-Oberschwaben. „Die einheitliche Beschilderung ist ein konkreter Service für Erholungssuchende und gleichzeitig ein Beleg dafür, dass Touristikmanagement nur in größeren Einheiten funktioniert“, ergänzt Matthias Schedler, Leiter des Amts für Kreisentwicklung und Baurecht Bodenseekreis. Auch in Überlingen schätzt man den Wert des überarbeiteten Handbuchs: „Wandern liegt im Trend. Überall gibt es Wanderhotels, Wanderzeitschriften und vieles mehr. Deshalb ist es wichtig, die Qualität der Beschilderung zu erhalten bzw. weiter zu verbessern“, unterstreicht Jürgen Jankowiak von der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH. „Premiumwanderwege wie der ,SeeGang’ um den Überlinger See bieten viele Höhepunkte, aber auch in der Fläche brauchen wir ein gut ausgeschildertes Wegenetz“, erklärt er weiter.

Bei der Erstellung des Handbuchs flossen die vielfältigen Erfahrungen des ehrenamtlichen Wegewarts Thomas Vogler aus Überlingen mit ein. Armin Dett von der Grafikagentur Pragmadesign beschrieb die Ziele so:“ Es braucht ein Regelwerk, um die Schilder übersichtlich zu gestalten. Das soll allen Beteiligten zur Verfügung gestellt werden“, sagt er bei der Vorstellung des Handbuchs am Montagmittag im Landratsamt. Für das Handbuch wurden rund 20 000 Euro investiert, die zu einem großen Teil aus dem Verkauf der Rechte für die Wegebeschilderung an den Kreis Biberach stammen.