Gelbe Tonne kommt im Bodenseekreis erstmal nicht

Die Sammlung und die Entsorgung der rund 6000 Tonnen an Leichtstoffverpackungen pro Jahr im Kreis wird nicht über die Müllgebühren finanziert. Die Hersteller, die die Verpackungen in Umlauf bringen, müssen sich bei einem der dualen Systeme registrieren und für in Verkehr gebrachte Verpackungen eine Abgabe bezahlen. Es ist laut Stoeßel davon auszugehen, dass die Hersteller diesen Aufwand in ihren Produktpreis einkalkulieren, „sodass der Verbraucher die Entsorgung beim Einkauf mitbezahlt“.